VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata

Dos ladrones concretaron en la madrugada de este martes el robo de una moto de un edifico de 6 y 77 de Villa Elvira, en La Plata, en donde también estuvieron a punto de sustraer una bicicleta si no fuera por un vecino que se alertó de la situación y logró ponerlos en fuga, informaron fuentes calificadas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes, que andaban en una bicicleta, primero merodearon la propiedad hasta que encontraron el momento de acometer en ella.

Según testimonios, para abrir el portón, los sujetos se valieron de una barreta. En los videos se observa el instante posterior cuando que salen de la propiedad con una moto y una bicicleta en su poder.

Un hombre alertado de lo que estaba ocurriendo salió tras ellos. Si bien pudieron arrancar la moto y emprender la huida, en el apremio de la fuga tuvieron que dejar la bicicleta que deseaban robar. También quedó en el lugar la bicicleta en la que habían llegado.

Estaban armados

Cuando el vecino salió tras los pasos de los delincuentes para que devuelvan los elementos sustraídos, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y el otro le ordenó que dispare: "Boludo, pegale un tiro", le pidió.

Ante la situación, el vecinos que logró ponerlos en fuga desistió seguir tras de ellos para evitar ser baleado y poner en riesgo su vida.

Después del tenso momento se hizo presente personal policial y se efectuaron las actuaciones correspondientes. También participaron agentes de Policía Científica que recolectaron material del hecho. "Se aporto las cámaras a las actuaciones", se informó.