Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina aterrizó este martes en la capital de Estados Unidos con el propósito de participar en una reunión ministerial internacional dedicada a los llamados minerales críticos, insumos esenciales para industrias tecnológicas y energéticas.

La cita, que tendrá lugar mañana en el Departamento de Estado estadounidense, reúne a representantes de países aliados y socios con el objetivo de fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de recursos como el litio, el cobre y otros minerales clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

Durante su estancia en Washington, el canciller participará en actividades con sectores empresariales y funcionarios estadounidenses antes de la apertura formal del encuentro. En la agenda también figura un encuentro bilateral con altos funcionarios del gobierno anfitrión.

La reunión fue convocada en un contexto de creciente competencia global por asegurar el abastecimiento de estos insumos estratégicos, frente a la concentración de la producción y el procesamiento en determinados países del mundo. La Argentina, con una posición destacada en la producción mundial de litio y amplias reservas de minerales críticos, integra la lista de naciones invitadas a este foro.

El programa de la cumbre incluye la participación de autoridades de las principales economías occidentales, junto con representantes de otras regiones, quienes debatirán sobre mecanismos de cooperación para garantizar suministros fiables y atraer inversiones a los sectores productivos vinculados.

Además, se prevé que en la jornada se realicen presentaciones sobre proyectos de inversión y se establezcan compromisos que promuevan la integración de cadenas de valor, en un momento en que la demanda global de minerales críticos crece a medida que avanzan las transiciones tecnológica y energética en todo el mundo.