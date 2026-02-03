Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos
La renuncia de Lavagna al Indec: el desafío de Milei es que el organismo no pierda la credibilidad
La Plata, amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan, según el SMN
Tras estar en Mar del Plata, la fragata ARA Libertad llegó al Puerto La Plata
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Del calor al abrigo: una ola polar histórica sorprende a Miami
Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por qué Argentina fue convocada a la cumbre internacional que define el negocio de los minerales
Escuchar esta nota
El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina aterrizó este martes en la capital de Estados Unidos con el propósito de participar en una reunión ministerial internacional dedicada a los llamados minerales críticos, insumos esenciales para industrias tecnológicas y energéticas.
La cita, que tendrá lugar mañana en el Departamento de Estado estadounidense, reúne a representantes de países aliados y socios con el objetivo de fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de recursos como el litio, el cobre y otros minerales clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico.
Durante su estancia en Washington, el canciller participará en actividades con sectores empresariales y funcionarios estadounidenses antes de la apertura formal del encuentro. En la agenda también figura un encuentro bilateral con altos funcionarios del gobierno anfitrión.
La reunión fue convocada en un contexto de creciente competencia global por asegurar el abastecimiento de estos insumos estratégicos, frente a la concentración de la producción y el procesamiento en determinados países del mundo. La Argentina, con una posición destacada en la producción mundial de litio y amplias reservas de minerales críticos, integra la lista de naciones invitadas a este foro.
El programa de la cumbre incluye la participación de autoridades de las principales economías occidentales, junto con representantes de otras regiones, quienes debatirán sobre mecanismos de cooperación para garantizar suministros fiables y atraer inversiones a los sectores productivos vinculados.
Además, se prevé que en la jornada se realicen presentaciones sobre proyectos de inversión y se establezcan compromisos que promuevan la integración de cadenas de valor, en un momento en que la demanda global de minerales críticos crece a medida que avanzan las transiciones tecnológica y energética en todo el mundo.
LE PUEDE INTERESAR
Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: debate por los gobernadores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí