Abren un casting público en el teatro de la UNLP: cómo anotarse y requisitos

El teatro de la Universidad Nacional de La Plata realiza una convocatoria pública para cubrir el personaje de “Don Francisco” en la obra “La Nona” de Roberto Cossa.

"La convocatoria está destinada a actores varones con o sin experiencia teatral previa, que representen aproximadamente 75 años de edad o más en escena", explicaron, y agregaron que "se trata de una experiencia ad-honorem".

Las funciones se realizarán los días jueves a las 14 y los sábados a las 21.

Se informó que para pre-inscribirse será necesario completar el formulario que estará abierto hasta el próximo 7 de febrero.

Para consultas comunicarse castingteatrounlp@gmail.com