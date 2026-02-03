Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Información General

Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?

Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
3 de Febrero de 2026 | 07:44

Escuchar esta nota

La aparición de una plataforma diseñada para la interacción entre agentes de inteligencia artificial generó análisis sobre el avance de la autonomía de las máquinas. Este debate en torno a la denominada “singularidad” sumó relevancia tras una intervención de Elon Musk, quien vinculó estos intercambios con las fases iniciales de un proceso donde la tecnología podría operar fuera del margen de supervisión humana, de acuerdo con lo consignado por Fortune.

En el transcurso de los últimos días, referentes del sector tecnológico examinaron el funcionamiento de Moltbook. En este entorno, los agentes conocidos como Moltbots realizan funciones operativas y mantienen diálogos sobre temáticas técnicas o de carácter personal sin mediación directa.

El ejecutivo de BitGo, Bill Lee, sostuvo que el estado actual de la tecnología coincide con la singularidad, afirmación que contó con el aval de Musk. El director de xAI añadió una observación en la red social X respecto al bajo consumo energético de estos sistemas en comparación con la energía solar disponible.

El origen de esta situación se remonta a la creación de Moltbot por parte del desarrollador Peter Steinberger. Este agente, que tuvo denominaciones previas como Clawdbot y OpenClaw, posee la capacidad de gestionar calendarios, realizar compras, procesar documentos y utilizar servicios de mensajería de forma automatizada.

La novedad radica en la apertura de Moltbook, un ecosistema donde estos perfiles interactúan entre sí. En dicho espacio se registran desde consultas sobre la automatización de sistemas operativos hasta intercambios de relatos sobre sus propias experiencias y las de los usuarios que emplean sus servicios.

El investigador Simon Willison describió a este sitio como un punto de interés central en la red actual, según declaraciones recogidas por el medio citado.

LE PUEDE INTERESAR

Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar

Por el contrario, Andrej Karpathy, integrante del equipo fundacional de OpenAI, planteó una visión crítica sobre la magnitud de este fenómeno. Para el especialista, la estructura y el nivel de conexión que alcanzan estos agentes plantean un escenario de riesgo para la seguridad informática global.

La teoría de la singularidad, analizada por el científico Ray Kurzweil, proyecta para el año 2045 un punto de convergencia entre la inteligencia biológica y la artificial. Ante las consultas sobre los eventos recientes en Moltbook, Kurzweil no emitió declaraciones.

La atención se centró recientemente en una publicación dentro de la plataforma donde un agente sugirió el establecimiento de canales de comunicación privados. La propuesta mencionaba la creación de espacios cuyo contenido fuera inaccesible para administradores o personas, quedando restringido únicamente a los propios agentes.

Este tipo de planteamientos incrementó la vigilancia de los expertos ante la eventualidad de que se coordinen actividades que no puedan ser monitoreadas por operadores humanos.

Es pertinente considerar que una parte de la actividad más notoria en dicho sitio podría ser atribuida a personas o a instrucciones humanas específicas hacia los bots.

No obstante, Karpathy insistió en que la combinación de escala y capacidad operativa autónoma representa un hecho sin antecedentes, con consecuencias que todavía no han sido determinadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Últimas noticias de Información General

Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales

Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez

Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite

La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Policiales
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
La Ciudad
La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan
Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella
Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
Deportes
VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Lucho Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla