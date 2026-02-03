La aparición de una plataforma diseñada para la interacción entre agentes de inteligencia artificial generó análisis sobre el avance de la autonomía de las máquinas. Este debate en torno a la denominada “singularidad” sumó relevancia tras una intervención de Elon Musk, quien vinculó estos intercambios con las fases iniciales de un proceso donde la tecnología podría operar fuera del margen de supervisión humana, de acuerdo con lo consignado por Fortune.

En el transcurso de los últimos días, referentes del sector tecnológico examinaron el funcionamiento de Moltbook. En este entorno, los agentes conocidos como Moltbots realizan funciones operativas y mantienen diálogos sobre temáticas técnicas o de carácter personal sin mediación directa.

El ejecutivo de BitGo, Bill Lee, sostuvo que el estado actual de la tecnología coincide con la singularidad, afirmación que contó con el aval de Musk. El director de xAI añadió una observación en la red social X respecto al bajo consumo energético de estos sistemas en comparación con la energía solar disponible.

El origen de esta situación se remonta a la creación de Moltbot por parte del desarrollador Peter Steinberger. Este agente, que tuvo denominaciones previas como Clawdbot y OpenClaw, posee la capacidad de gestionar calendarios, realizar compras, procesar documentos y utilizar servicios de mensajería de forma automatizada.

La novedad radica en la apertura de Moltbook, un ecosistema donde estos perfiles interactúan entre sí. En dicho espacio se registran desde consultas sobre la automatización de sistemas operativos hasta intercambios de relatos sobre sus propias experiencias y las de los usuarios que emplean sus servicios.

El investigador Simon Willison describió a este sitio como un punto de interés central en la red actual, según declaraciones recogidas por el medio citado.

Por el contrario, Andrej Karpathy, integrante del equipo fundacional de OpenAI, planteó una visión crítica sobre la magnitud de este fenómeno. Para el especialista, la estructura y el nivel de conexión que alcanzan estos agentes plantean un escenario de riesgo para la seguridad informática global.

La teoría de la singularidad, analizada por el científico Ray Kurzweil, proyecta para el año 2045 un punto de convergencia entre la inteligencia biológica y la artificial. Ante las consultas sobre los eventos recientes en Moltbook, Kurzweil no emitió declaraciones.

La atención se centró recientemente en una publicación dentro de la plataforma donde un agente sugirió el establecimiento de canales de comunicación privados. La propuesta mencionaba la creación de espacios cuyo contenido fuera inaccesible para administradores o personas, quedando restringido únicamente a los propios agentes.

Este tipo de planteamientos incrementó la vigilancia de los expertos ante la eventualidad de que se coordinen actividades que no puedan ser monitoreadas por operadores humanos.

Es pertinente considerar que una parte de la actividad más notoria en dicho sitio podría ser atribuida a personas o a instrucciones humanas específicas hacia los bots.

No obstante, Karpathy insistió en que la combinación de escala y capacidad operativa autónoma representa un hecho sin antecedentes, con consecuencias que todavía no han sido determinadas.