Confirman paro de trenes para el jueves

El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó ayer que el próximo jueves habrá paro de trenes debido a “la falta de seguridad” que presenta el servicio, de acuerdo al estado de las vías y las formaciones.
En declaraciones radiales, Maturano advirtió que la medida de protesta será por 24 horas y que, además del deterioro de los recorridos y los trenes, el Gobierno les “pisó las paritarias”.
“Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos. Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, para mantener la paz social, lo aceptamos”, protestó.
En la misma línea, indicó que en el momento en que termine la conciliación obligatoria, “verán qué se hace”, pero una vez que llegue marzo, “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”, realizarán un nuevo paro.
“En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”, agregó.
El gremialista indicó luego que “todas las vías están mal” y que, por esa razón, las formaciones tendrán que hacer los recorridos “a 1 kilómetro por hora”.
Además, alertó que los trenes de carga “descarrilan tres veces por día” y que se gasta “más en el carrilador que lo que gana el ferrocarril”.
“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó
