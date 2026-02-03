La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos

Boca Juniors desestimó una propuesta económica de 10 millones de dólares presentada por el CSKA Moscú para adquirir la ficha de Exequiel Zeballos. La información fue ratificada por las señales TyC Sports y ESPN tras conocerse el interés del equipo ruso por el atacante.

La conducción del club, con Juan Román Riquelme a la cabeza, notificó que el futbolista solo podrá salir de la institución si se abona la cláusula de rescisión. Dicho monto fue establecido en 20 millones de dólares durante la renovación contractual que las partes firmaron en agosto de 2022.

Tanto en el mercado de pases anterior como en el actual, las cifras ofrecidas no alcanzaron los valores que Boca Juniors pretende para autorizar la transferencia. Esta diferencia en la valoración económica detuvo el avance de las gestiones entre los clubes.

El vínculo legal de Zeballos con la entidad de la Ribera expira el 31 de diciembre de este año. La dirigencia busca extender la relación contractual por un período de cuatro o cinco años e incrementar los haberes del jugador, motivo por el cual programaron una reunión con su agente, Diego Merino.

El registro estadístico del delantero desde su aparición en el primer equipo en 2020 indica 130 partidos disputados, 16 goles y 14 asistencias. Además, el jugador formó parte de los planteles que obtuvieron cinco títulos oficiales en este período.

El futbolista, formado en las categorías inferiores y con participación en las selecciones nacionales juveniles, se mantiene como titular en el esquema táctico que dispone Claudio Úbeda en la actualidad.

En el tramo final de 2025, marcó un gol ante River Plate y asistió en el encuentro frente a Newell’s. En la temporada vigente, convirtió ante Estudiantes de La Plata, continuidad que generó el acercamiento de instituciones del fútbol europeo para consultar por su situación.

Claudio Úbeda se refirió a las condiciones de Zeballos y señaló que el jugador posee aptitudes físicas y técnicas que definen su nivel de juego. El entrenador explicó que el rendimiento del atacante está vinculado a su estado anímico dentro del grupo.

A su vez, el cuerpo técnico mencionó que el futbolista incorporó conceptos sobre el posicionamiento en el campo, alternando su función por los carriles externos o por el centro de acuerdo a la disposición de la defensa contraria.

Debido a la intervención quirúrgica de Rodrigo Battaglia, Boca Juniors cuenta con un cupo para incorporar un futbolista en un plazo de diez días. En este contexto, el club Elche de España inició consultas por Lucas Blondel, quien no dispone de titularidad en el equipo.

En el inicio del torneo, el equipo venció 1-0 a Deportivo Riestra, perdió 2-1 con Estudiantes y derrotó a Newell’s. El calendario continuará el domingo 8 de febrero frente a Vélez Sarsfield en Liniers a las 22:15, seguido por el encuentro ante Platense el día 15 y el cruce contra Racing el viernes 20 de febrero.