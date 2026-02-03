Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El último fue en 2012

Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales

Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
3 de Febrero de 2026 | 10:26

Escuchar esta nota

La Provincia de Buenos Aires avanzó en una renovación histórica de los registros notariales al designar 70 escribanos y escribanas para cubrir titularidades en 49 distritos, entre ellos La Plata y varias ciudades del interior, tras más de una década sin concursos para estos cargos.

Las designaciones se realizaron en el marco del XXX Concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales, un proceso que no se concretaba desde 2012 y cuya última resolución administrativa databa de 2015. La medida fue formalizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense junto con el Colegio de Escribanos de la provincia, como parte de una política orientada a regularizar y fortalecer el sistema notarial.

En el caso de La Plata, la renovación implica la cobertura de vacantes y la normalización de registros que llevaban años sin titular designado, lo que impacta en la agilidad de trámites como escrituras, certificaciones, actos inmobiliarios y otras gestiones clave para vecinos, empresas e instituciones. La medida también alcanza a distritos del conurbano y del interior bonaerense, ampliando el alcance territorial del proceso.

Desde el gobierno provincial señalaron que la incorporación de nuevos titulares busca mejorar el acceso a los servicios notariales, reducir demoras acumuladas y garantizar mayor transparencia en la función pública notarial, considerada central para la seguridad jurídica y la vida cotidiana de la ciudadanía.

Una vez concluida esta etapa, las autoridades anticiparon que se iniciará un nuevo proceso concursal para continuar con la regularización de registros en toda la Provincia, con el objetivo de cerrar definitivamente el ciclo de vacantes prolongadas y consolidar un sistema notarial más moderno y accesible.

La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

 

