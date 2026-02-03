La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó la convocatoria a una subasta pública para la venta de un sector de un inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en La Plata. Se trata del lote ubicado en 116 y 41, del Barrio Hipódromo, con un valor base de casi 1.5 millones de dólares.
La Resolución 31 de 2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la Subasta Pública 392-0014-SPU26 para la enajenación de un sector a deslindar del inmueble identificado catastralmente como Partido 55, Circunscripción I, Sección A, Manzana 43, Parcela 7B (parte), correspondiente al CIE 0600004530 barra 6.
El inmueble cuenta con una superficie de terreno aproximada y sujeta a mensura de dos mil 221 metros cuadrados con 14 decímetros cuadrados, una superficie cubierta aproximada de 96 metros cuadrados con 22 decímetros cuadrados, y una superficie semicubierta aproximada de 458 metros cuadrados con 95 decímetros cuadrados.
De acuerdo con los considerandos de la norma, el requerimiento para la venta del inmueble fue formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, en razón de la encomienda de la atención y firma del despacho de la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios. El inmueble había sido desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante Resolución 8 de fecha 8 de enero de 2026.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó el valor venal del inmueble al contado y desocupado en dos mil 166 millones de pesos o su equivalente en un millón 463 mil 513 dólares estadounidenses, de acuerdo con un dictamen de valor fechado el 23 de diciembre de 2025.
El valor base de venta fue establecido en un millón 317 mil 567 dólares estadounidenses, conforme al Procedimiento Interno 19.1, todos los valores calculados a un tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina de un mil 480 pesos por dólar, vigente al 17 de diciembre de 2025.
El procedimiento de selección encuadra en el régimen de Subasta Pública contemplado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1.023 de 2001 y en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución 177 de 2022 y su modificatoria Resolución 60 de 2024.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos informó mediante nota del 2 de diciembre de 2025 que el inmueble carece de valor patrimonial. La Escribanía General del Gobierno de la Nación tomó intervención en el trámite mediante nota del 10 de octubre de 2024.
Los recursos que ingresen con motivo del cumplimiento de la resolución, deducidos los gastos, se afectarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382 de 2012 que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
