Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

La Ciudad

La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo

La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
3 de Febrero de 2026 | 10:12

Escuchar esta nota

La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó la convocatoria a una subasta pública para la venta de un sector de un inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en La Plata. Se trata del lote ubicado en 116 y 41, del Barrio Hipódromo, con un valor base de casi 1.5 millones de dólares.

La Resolución 31 de 2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la Subasta Pública 392-0014-SPU26 para la enajenación de un sector a deslindar del inmueble identificado catastralmente como Partido 55, Circunscripción I, Sección A, Manzana 43, Parcela 7B (parte), correspondiente al CIE 0600004530 barra 6.

Datos del inmueble que subasta Nación en La Plata

El inmueble cuenta con una superficie de terreno aproximada y sujeta a mensura de dos mil 221 metros cuadrados con 14 decímetros cuadrados, una superficie cubierta aproximada de 96 metros cuadrados con 22 decímetros cuadrados, y una superficie semicubierta aproximada de 458 metros cuadrados con 95 decímetros cuadrados.

De acuerdo con los considerandos de la norma, el requerimiento para la venta del inmueble fue formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, en razón de la encomienda de la atención y firma del despacho de la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios. El inmueble había sido desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante Resolución 8 de fecha 8 de enero de 2026.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó el valor venal del inmueble al contado y desocupado en dos mil 166 millones de pesos o su equivalente en un millón 463 mil 513 dólares estadounidenses, de acuerdo con un dictamen de valor fechado el 23 de diciembre de 2025.

El valor base de venta fue establecido en un millón 317 mil 567 dólares estadounidenses, conforme al Procedimiento Interno 19.1, todos los valores calculados a un tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina de un mil 480 pesos por dólar, vigente al 17 de diciembre de 2025.

LE PUEDE INTERESAR

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tras estar en Mar del Plata, la fragata ARA Libertad llegó al Puerto La Plata

El procedimiento de selección encuadra en el régimen de Subasta Pública contemplado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1.023 de 2001 y en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución 177 de 2022 y su modificatoria Resolución 60 de 2024.

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos informó mediante nota del 2 de diciembre de 2025 que el inmueble carece de valor patrimonial. La Escribanía General del Gobierno de la Nación tomó intervención en el trámite mediante nota del 10 de octubre de 2024.

Los recursos que ingresen con motivo del cumplimiento de la resolución, deducidos los gastos, se afectarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1.382 de 2012 que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan, según el SMN

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Más de 15 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad

VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos
Últimas noticias de La Ciudad

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Información General
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Deportes
VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Lucho Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla