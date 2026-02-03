Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión, pudo haber matado a cualquiera":

El derrumbe de un balcón de un edificio de 38 entre 2 y 3 en pleno Barrio Norte de La Plata provocó un susto mayúsculo en el vecindario. Ahora, los residentes de la zona piden con urgencia que "se realicen controles en todos esos balcones porque todos pasamos por ahí.

Algunos cenaban y otros ya habían terminado en el momento en que se escuchó una fuerte explosión y desató la preocupación en las familias de la cuadra. Una mujer dio cuenta en su relato sobre el instante de susto que se vivió y posterior preocupación que quedó resonando respecto de la situación edilicia del inmueble.

"Fue terrible, porque estábamos comiendo y de repente caen pedazos de mampostería", comenzó a decir la mujer a través de un audio que compartió con sus vecinos.

El hecho ocurrió a eso de las 22:30 y distinto hubiese sido el panorama si el derrumbe se producía algunas horas antes con gente transitando por la avenida.

"Ponele que ibas caminando vos a tu casa con un perrito. O pasa mujer con un cochecito..." comentó para dimensionar el peligro al que estuvieron expuestos.

En ese sentido, la vecina manifestó azorada: "Vos no sabés el ruido que hizo, hubiese matado a cualquiera que hubiese pasado.

Asimismo, describió que "fue tremendo el ruido, todos nos asombramos, porque fue como una explosión".

A raíz de lo ocurrido y del susto del momento, se generó en el barrio un estado de alerta en torno a la situación edilicia del inmueble afectado por el derrumbe. "Va a haber que hacer controlar todos esos balcones porque todos pasamos por ahí; se te puede caer algo en la cabeza", alertó la vecina.

El derrumbe de la estructura se produjo anoche en un edifico de aproximadamente diez años de antigüedad, según consignaron en el barrio. Esta mañana, mientras los trozos de construcción seguían sobre la vereda, el lugar permanecía perimetrado con una faja de seguridad a fin de evitar el paso de transeúntes y resguardar la seguridad de los vecinos.