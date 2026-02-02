Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista

Una joven de 31 años es intensamente buscada en la ciudad de La Plata tras haber sido vista por última vez este lunes al mediodía, luego de salir de una consulta odontológica en la zona céntrica. Se trata de Nadia Yamila Lovero, quien permanece desaparecida desde alrededor de las 13.16, cuando dejó el consultorio ubicado sobre calle 7, entre 35 y 36.

Según la información aportada por su entorno familiar, al momento de ausentarse la joven vestía una campera negra marca Adidas, una remera rosa y llevaba consigo una mochila negra y blanca. Desde entonces no se registraron nuevos contactos ni datos certeros sobre su paradero, lo que generó una creciente preocupación entre sus allegados.

Los familiares señalaron además que Nadia presenta retraso madurativo.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para la búsqueda, se solicita comunicarse al 911.