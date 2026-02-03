Tras estar en Mar del Plata, la fragata ARA Libertad llegó al Puerto La Plata

La fragata ARA Libertad arribó el sábado pasado al canal de acceso del Puerto La Plata con destino al Astillero Río Santiago, donde es sometida a una revisión técnica integral antes de su próximo viaje de instrucción. El buque escuela de la Armada Argentina ingresó para realizar tareas de evaluación, mantenimiento y alistamiento, en el marco de los preparativos para una nueva travesía formativa de guardiamarinas.

La llegada al astillero se produjo tras su reciente paso por Mar del Plata, donde participó de actividades institucionales por el centenario de la Base Naval y abrió sus puertas al público. Durante esa escala, la fragata recibió a decenas de miles de visitantes y llevó adelante instancias de adiestramiento de su tripulación, en la antesala del 54° Viaje de Instrucción.

Según informaron medios especializados en logística portuaria, la revisión en Astillero Río Santiago apunta a garantizar las condiciones operativas del emblemático buque antes de su próxima navegación de instrucción. Estas tareas forman parte del proceso habitual de mantenimiento y puesta a punto de la Fragata Libertad, considerada una de las principales embajadoras itinerantes de la Argentina en los mares del mundo.