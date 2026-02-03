La ola de calor sigue golpeando con fuerza en La Plata y el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene los alertas por temperaturas superiores a 30 grados, en lo que será otra jornada sofocante. Pero además se anuncia la llegada de tormentas, con 40% de probabilidades, en horas de la tarde.

El organismo informa en su reporte matutino que hoy la máxima alcanzará los 32 grados, aunque la sensación térmica será aún más elevada. El cielo estará parcialmente nublado a la mañana y después del mediodía irá desmejorando, para darle lugar a la posible llegada de las lluvias. Ya para la noche estará mayormente nublado, con mínimas chances de precipitaciones.

Lo cierto es que tras la agobiante jornada de ayer, y pese a las lluvias, el calor no aflojará.

Cabe recordar que el lunes, en lo que fue la primera jornada hábil y laboral del año para gran parte de los platenses, la temperatura máxima llegó a 32 grados y, en los días que siguen, no bajaría pese a las lluvias. Incluso, podría subir...

Así sigue el tiempo en La Plata

Mañana -miércoles—, la temperatura oscilará entre los 21 y los 31 grados. Será una jornada mayormente nublada, con vientos moderados del este y ráfagas que por la noche alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

Mientras que el jueves el termómetro escalará un grado respecto a las marcas de hoy: la máxima será de 33 grados y la mínima de 23 grados. Esto se debe a que aumentará la humedad y hasta podrían repetirse las precipitaciones aisladas.

Para el viernes las temperaturas bajarán a 16 grados la mínima y 28 grados la máxima, mientras que se presentará con chances de chaparrones en la mañana y cielo parcialmente nublado después del mediodía.

El sábado, los registros irán de 16ºC a 28ºC con cielo algo nublado, similar a las condiciones anunciadas para el domingo.