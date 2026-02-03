Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos
La renuncia de Lavagna al Indec: el desafío de Milei es que el organismo no pierda la credibilidad
La Plata, amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan, según el SMN
Tras estar en Mar del Plata, la fragata ARA Libertad llegó al Puerto La Plata
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Del calor al abrigo: una ola polar histórica sorprende a Miami
Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Peter Lanzani fue hospitalizado de manera preventiva tras presentar un cuadro que encendió las alarmas.
Así, el actor fue ingresado ayer al Sanatorio Colegiales, luego de sufrir una descompensación que obligó a su traslado de urgencia.
Según trascendió, ingresó en silla de ruedas, lo que generó preocupación por su estado de salud y disparó un inmediato operativo médico al llegar al mencionado centro de salud.
Fue su novia quien lo acompañó inicialmente y el equipo médico realizó los pasos correspondientes: "Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo". Por el momento, Peter permanece en observación, mientras los médicos evalúan si será necesaria alguna intervención quirúrgica. "Verán si eventualmente tienen que operarlo o no", señalaron desde los medios.
Vale destacar que, durante la internación, el actor presentó fiebre, un síntoma que generó alarma en el sanatorio, aunque se supo que actualmente la situación se encuentra bajo control.
En este cuadro de situación, todo parece indicar que podría tratarse de una infección, ya que inicialmente la fiebre no cedía.
LE PUEDE INTERESAR
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
LE PUEDE INTERESAR
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Por el momento, Peter se mantiene estable, fuera de peligro, y seguirá en observación.
Finalmente, el cuadro, aunque alarmante en un principio, no representaría un riesgo grave.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí