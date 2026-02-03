Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles

3 de Febrero de 2026

Peter Lanzani fue hospitalizado de manera preventiva tras presentar un cuadro que encendió las alarmas. 

Así, el actor fue ingresado ayer al Sanatorio Colegiales, luego de sufrir una descompensación que obligó a su traslado de urgencia.

Según trascendió, ingresó en silla de ruedas, lo que generó preocupación por su estado de salud y disparó un inmediato operativo médico al llegar al mencionado centro de salud.

Fue su novia quien lo acompañó inicialmente y el equipo médico realizó los pasos correspondientes: "Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo". Por el momento, Peter permanece en observación, mientras los médicos evalúan si será necesaria alguna intervención quirúrgica. "Verán si eventualmente tienen que operarlo o no", señalaron desde los medios.  

Vale destacar que, durante la internación, el actor presentó fiebre, un síntoma que generó alarma en el sanatorio, aunque se supo que actualmente la situación se encuentra bajo control.

En este cuadro de situación, todo parece indicar que podría tratarse de una infección, ya que inicialmente la fiebre no cedía.

Por el momento, Peter se mantiene estable, fuera de peligro, y seguirá en observación.

Finalmente, el cuadro, aunque alarmante en un principio, no representaría un riesgo grave.

