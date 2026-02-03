La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego

Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
La Hija del Fuego se estrenó por El Trece, después de un paso muy exitoso por Disney +. Así, en Telefe, decidieron adelantar la gala de eliminación para que compita al mismo horario con la novela, incluso, se animaron a promocionarlo con dardos para la ficción.
Finalmente, los números favorecieron a Telefe por sobre ElTrece, pero el programa de Wanda bajó considerablemente sus números a partir del comienzo de la serie de La China.
Allí, es difícil competir con un reality ya armado, que tiene su público que lo mira todos los días y tan instalado como lo es MasterChef Celebrity.
El Trece lo sabía, por eso planeó que la novela vaya antes que el concurso, pero no esperaba que Telefe les haría competencia directa.
Entonces, desde el comienzo, cuando tenía en frente a Telefe Noticias, ya empezó perdiendo.
La cosa fue así: La Hija del Fuego debutó con 3 puntos, segundos en la franja, frente a los 6.9 de Telefe Noticias. A medida que pasaron los minutos, fue subiendo hasta los 3.3, pero el noticiero también hizo lo suyo, manteniendo la expectativa por la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.
Por su parte, MasterChef Celebrity empezó casi 21.45 con un piso de 7.2, mientras La Hija del Fuego continuaba subiendo a 3.6 puntos, luego a 3.8 y terminó con 4 sólidos.
Está claro que, si bien el reality de Wanda Nara no perdió porque llegó a alcanzar los 7.3, sí notó la caída de audiencia durante los minutos que tuvo en frente a la novela.
Entonces, una vez terminada La Hija del Fuego, MasterChef Celebrity trepó enseguida a los 10 puntos, mientras que El Trece cayó estrepitosamente a los 2.6 con la película Expedición en la jungla.
Conclusión, no conquistó del todo a una nueva audiencia, sino que le "robó" por unos minutos una parte al reality.
La realidad es que la novela de la China Suárez no tuvo unos números increíbles, pero teniendo en cuenta lo bajo que venía el canal, que tenía como el programa más visto a El Zorro con poco más de 3 puntos, este debut es un triunfo. Además, logró sacudir un poco a MasterChef Celebrity que no llegó a las dos cifras hasta después de terminada La Hija del Fuego.
Por último, los mismos canales reconocen que este enero fue el más bajo en audiencia desde hace años.
