Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Un caso similar ocurrió hace 15 días en el mismo sitio
Un dramático episodio ocurrió este martes a la mañana en Gonnet, donde un hombre debió ser trasladado de urgencia al hospital luego de caer desde el puente peatonal del Camino Centenario y 501. Se trata del segundo caso similar en muy pocos días en el mismo sitio, con la diferencia de que el anterior resultó mortal.
El hecho se registró hoy pasadas las 9, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre inconsciente, con severas lesiones producto de la caída.
Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente y trasladó a la víctima al Hospital San Roque. Según se informó, el paciente ingresó con un politraumatismo de cráneo grave y su estado de salud era reservado. Hasta el momento, no se logró establecer su identidad.
De acuerdo a las primeras actuaciones, el hombre se habría arrojado al vacío desde el puente peatonal por motivos que aún son materia de investigación. En el lugar no se hallaron testigos presenciales del hecho, por lo que las circunstancias están siendo analizadas.
La escena fue preservada para la realización de las pericias correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor. La causa fue caratulada como “suicidio en grado de tentativa”. Las actuaciones continúan y no se descarta que en las próximas horas surjan nuevas precisiones sobre el caso.
En ese marco, el transitado Camino Centenario debió ser cortado al tránsito durante varias horas, lo que generó trastornos para los vecinos que debieron hacer malabares para poder cruzar ese tramo clave de la zona norte platense.
Tal como informó EL DIA, el pasado 17 de enero una mujer de 24 años falleció en el Hospital San Roque de Gonnet, luego de haber caído desde el mismo puente peatonal. El hecho motivó un importante despliegue de servicios de emergencia en la zona.
La víctima fue identificada como Nazarena Lescano Patane, quien había sufrido heridas de extrema gravedad a raíz de la caída. Testigos que se encontraban en el lugar indicaron que la joven estaba sola al momento del episodio y que no advirtieron la participación de terceras personas.
Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al centro de salud, donde permaneció internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado durante la tarde.
Desde el ámbito policial y judicial señalaron que tomó fuerza la hipótesis de un suicidio, aunque la investigación continuó en curso con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias del caso. La causa quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N°7 de La Plata, que continúa con las actuaciones judiciales de rigor.
PEDÍ AYUDA, NO ESTÁS SOLO
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, en Argentina funciona la línea gratuita 135 (CABA) o 0800-345-1435 a nivel nacional, disponible las 24 horas.
