Se extiende la bronca en La Plata por los cortes de luz: vecinos hartos y avenidas sin semáforos
3 de Febrero de 2026 | 07:39

Desde anoche un amplio corte de luz afecta a vecinos de la zona norte de La Plata y aún esta mañana seguían los reclamos, lo que acrecentaba la bronca en los barrios afectados. En medio de la ola de calor, en algunos casos llevan 12 horas sin  suministro eléctrico, que se suman a otros que sufrieron dos o más cortes a lo largo del día.

Las quejas en el WhatsApp de Diario EL DIA (221 477 9896) se multiplican hoy y además se pudo advertir que en las primeras horas de este lunes los semáforos de importantes avenidas no funcionaban, por lo que se generaba un verdadero caos vehicular. Por ejemplo reportaron una situación complicada en el cruce de 7 y 32, donde el riesgo de accidentes era altísimo. 

Tal como informó este diario,desde la empresa distribuidora de electricidad EDELAP explicaron: "Se produjo una salida de servicio zonal, nuestros equipos técnicos trabajan en la normalización paulatina de los usuarios afectados". Mismo mensaje que les llegan a los usuarios que reclaman por el corte.

Laura Matano, vecina afectada que vive en 16 entre 32 y 33, cerca de las 8 contó que "tengo un hijo con discapacidad y anoche fue imposible dormir por las elevadas temperaturas. Y hoy se esperan peores". A lo que agregó: "¿Y los alimentos? Se pierde la cadena de frío y nadie se hace cargo. Desde la empresa  nosotros nos dicen siempre lo mismo, que detectaron que el servicio en tu zona se encuentra interrumpido por una falla en la red".

Por su parte, Mariano Aníbal Estévez informó que en la zona de 9 y 531 "estamos más de 12 horas sin servicio de electricidad", y Oscar Berison, de 42 entre 8 y 9, dio cuenta de que padecen la misma problemática.

"¿Saben qué pasa con la luz? En la zona de 12 y 32 desde ayer a las 20 estamos sin luz. Llevamos 12 hs de corte y solo toman el reclamo, no informan nada", sostuvo Cecilia. Mientras que otro lector dijo: "Seguimos con la luz cortada hace 12 horas en la zona de Tolosa, en 529 de 13 a 7".

Además, Lili escribió desde Los Hornos y aseguró que esta mañana "se cortó la luz en 140, de 60 a 66".

Además se sumaron más reclamos:

- "A las 5.30 de la mañana seguíamos sin energía eléctrica en 29 entre 41 y 42. Es un viva la joda. Pagamos una fortuna por un mal servicio. Sin agua, sin luz, sin seguridad, estamos de 10. Recién volvió a las 7.30, pero sabemos que se va a volver a cortar" (René).

- "Seguimos sin luz desde ayer 20 en la zona de 33 y 13".

- "Desde anoche sin luz. Todas las mañanas pasa lo miso en en 38 entre 13 y 14. Es terrible" (Sofía Graciela)

- "Estoy sin luz desde ayer a las 23. Edelap no atiende los reclamos. Me dice que el proceso de reclamo está suspendido. Soy de 531 bis y 14" (Rita).

- "En 15 entre 33 y 34 estamos sin luz desde las 2o de ayer".

- "En 531 y 17 de Tolosa estamos sin luz desde ayer 17. Más de 15 horas sin energía eléctrica. Envías msj al WhatsApp de Edelap y la contestadora te da un N° de reclamo que siempre es el mismo".

- "Vivo en 9 entre 530 y 531 de Tolosa . Ayer tipo 17 horas se fue y vino la luz a las 18:30, pero a las 19 se volvió a ir y no volvió más. Edelap te pone contestador. Esta mañana seguimos sin luz. A las 7.15 de hoy ni un móvil de Edelap".

- "En 34 y 17 hace 12 horas que estamos sin electricidad".

 

 

