Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Política y Economía

Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA

Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA
3 de Febrero de 2026 | 08:37

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) llevó adelante un operativo de fiscalización sobre embarcaciones deportivas en la zona norte del conurbano bonaerense, que permitió recuperar más de $56 millones en impuestos adeudados luego de la retención preventiva de tres yates de lujo.

Durante el procedimiento, agentes del organismo constataron que las embarcaciones registraban importantes deudas tributarias, por lo que se labraron las actas correspondientes y se notificó en el momento a las personas propietarias. En todos los casos, la situación fue regularizada en menos de 24 horas, lo que permitió evitar el secuestro de los bienes.

Los yates de lujo y las deudas

En detalle, una de las embarcaciones retenidas en un amarre de la localidad de San Fernando, valuada en 450.000 dólares, acumulaba una deuda cercana a los $33,5 millones.

En otro caso, un yate con un valor estimado de 400.000 dólares debía casi $16 millones en impuestos.

Por último, también en San Fernando, se retuvo una embarcación valuada en 225.000 dólares, con una deuda próxima a los $7 millones.

Operativo de ARBA

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “el objetivo de estos operativos no es secuestrar embarcaciones, sino comunicar la deuda y lograr que quienes tienen una alta capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones”. Y agregó: “recaudar con progresividad es clave para sostener la inversión pública y fortalecer un sistema tributario más justo”. Además remarcó que “estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización inteligente, enfocada en los sectores de mayores ingresos”, y subrayó que “no es justo que quienes cumplen terminen financiando a quienes evaden”.

Se informó que desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ARBA recuperó más de $30.700 millones de deuda en el segmento de embarcaciones de lujo y dio de alta 2.253 barcos que no estaban registrados, ampliando la base tributaria provincial con criterios de equidad y justicia fiscal.

Cómo es el procedimiento de retención de embarcaciones deportivas

ARBA se encuentra legalmente facultada para retener de manera preventiva embarcaciones deportivas cuando se verifican determinadas condiciones, como deudas tributarias significativas o la falta de inscripción en los registros provinciales, pese a que el bien esté amarrado, fondeado o guardado en territorio bonaerense.

En los casos de deuda, la embarcación debe tener una valuación superior a $32 millones y registrar una mora mayor al 10% de ese valor, o bien adeudar al menos el 30% de las cuotas vencidas no prescriptas del tributo. Además, debe figurar en el listado de Embarcaciones en condiciones de ser retenidas, que ARBA publica en su sitio web oficial.

Cuando el equipo de fiscalización detecta una situación de este tipo, se labra un acta en el lugar, se coloca la faja de retención, se informa a la persona propietaria sobre la deuda y la imposibilidad de disponer del bien, y se la emplaza a regularizar la situación. En caso de incumplimiento, la embarcación puede ser secuestrada y se da intervención al juzgado correspondiente para el reclamo judicial.

En el caso de embarcaciones no inscriptas, ARBA también dispone la retención y otorga un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación y comenzar a tributar en tiempo y forma.

