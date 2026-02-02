Vuelven los reclamos por cortes de luz en La Plata: un sector de Zona Norte y cerca del Parque Alberti, afectados

La bronca vecinal volvió a manifestarse con nuevas quejas por cortes de luz en parte de la zona norte de la Ciudad y en algunas cuadras de La Loma, cerca de Parque Alberti.

Según los reclamos que recibió EL DIA, el suministro se cortó en zonas como 13 y 526 y también por 29 y 42.

Augusto, un vecino platense, escribió a este diario a las 16.21 horas y contó: "Les escribo para informarles que hubo un corte de luz en la zona de Tolosa las 16 horas. Calle 526, entre 12 y 13".

A las 16.41 un vecino dijo: "Queria comentarles que estamos sin luz en la zona de 17 y 518. Hace una h mas o menos y no atienden el teléfono los de Edelap".

"Otra vez sin energía eléctrica desde las 17.40 en la zona de 29 41 y 42", se quejó René, un frentista que se contactó con este medio a las 18.28. Minutos más tarde informó que había vuelto el suministro.

Otro vecino de Zona Norte relató, a las 18.53, que estuvo "3 horas sin luz en Tolosa. Edelap te pone el contestador. Nadie te atiende". Instantes posteriores, agregó: "Ahi...vino el suministro...estamos preocupados porque se nos pudre la comida con este calor".

También se reportaron interrupciones en la zona de 17 y 532.

A las 19.31 un frentista reclamó: "Los vecinos de Villa Castells estamos sin luz desde las 17.30 hs".

"¿Saben algo de un corte grande de luz en zona desde calle 13 hasta 20 y de 32 a 38 o más? Desde las 16.50 más o menos", preguntó otra vecina a las 19.29.

La respuesta de EDELAP

Tras las consultas que realizó este medio, desde la empresa distribuidora de electricidad EDELAP contestaron: "Se produjo una salida se servicio zonal, nuestros equipos técnicos trabajan en la normalización paulatina de los usuarios afectados".