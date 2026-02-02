Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

La Ciudad

Vuelven los reclamos por cortes de luz en La Plata: un sector de Zona Norte y cerca del Parque Alberti, afectados

Vuelven los reclamos por cortes de luz en La Plata: un sector de Zona Norte y cerca del Parque Alberti, afectados
2 de Febrero de 2026 | 19:20

Escuchar esta nota

La bronca vecinal volvió a manifestarse con nuevas quejas por cortes de luz en parte de la zona norte de la Ciudad y en algunas cuadras de La Loma, cerca de Parque Alberti.

Según los reclamos que recibió EL DIA, el suministro se cortó en zonas como 13 y 526 y también por 29 y 42. 

Augusto, un vecino platense, escribió a este diario a las 16.21 horas y contó: "Les escribo para informarles que hubo un corte de luz en la zona de Tolosa las 16 horas. Calle 526, entre 12 y 13". 

A las 16.41 un vecino dijo: "Queria comentarles que estamos sin luz en la zona de 17 y 518. Hace una h mas o menos y no atienden el teléfono los de Edelap".

"Otra vez sin energía eléctrica desde las 17.40 en la zona de 29 41 y 42", se quejó René, un frentista que se contactó con este medio a las 18.28. Minutos más tarde informó que había vuelto el suministro.

Otro vecino de Zona Norte relató, a las 18.53, que estuvo "3 horas sin luz en Tolosa. Edelap te pone el contestador. Nadie te atiende". Instantes posteriores, agregó: "Ahi...vino el suministro...estamos preocupados porque se nos pudre la comida con este calor".

LE PUEDE INTERESAR

La Comuna ya realizó más de 10 mil intervenciones de limpieza y puesta en valor

LE PUEDE INTERESAR

El Municipio ya produjo y distribuyó más de 25 mil repelentes en la Ciudad

También se reportaron interrupciones en la zona de 17 y 532.

A las 19.31 un frentista reclamó: "Los vecinos de Villa Castells estamos sin luz desde las 17.30 hs".

"¿Saben algo de un corte grande de luz en zona desde calle 13 hasta 20 y de 32 a 38 o más? Desde las 16.50 más o menos", preguntó otra vecina a las 19.29.

La respuesta de EDELAP

Tras las consultas que realizó este medio, desde la empresa distribuidora de electricidad EDELAP contestaron: "Se produjo una salida se servicio zonal, nuestros equipos técnicos trabajan en la normalización paulatina de los usuarios afectados".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, para seguir firme con su andar en el torneo: formaciones, hora y TV

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Cetré vuelve al Pincha: cuál es el verdadero motivo por el que se cayó el pase a Paranaense

¿Qué le pasó a Nacho Fernández? Una picadura cambió los planes de Zaniratto

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

"A la gente de Estudiantes le digo que el tiempo les va a demostrar lo que hice": la reacción de los hinchas contra Ascacibar

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Últimas noticias de La Ciudad

La Comuna ya realizó más de 10 mil intervenciones de limpieza y puesta en valor

El Municipio ya produjo y distribuyó más de 25 mil repelentes en la Ciudad

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Deportes
Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi
Carrillo y Alario son baja para enfrentar a Defensa y Justicia: qué dice el parte médico
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
VIDEO. Gimnasia vs Aldosivi: Barros Schelotto, Silva Torrejón y Torres para el Lobo, Gino para el Tiburón
Cetré vuelve al Pincha: cuál es el verdadero motivo por el que se cayó el pase a Paranaense
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Policiales
Cómo sigue la mujer que sufrió la amputación de dos dedos en un camión recolector en La Plata
Persecución, choque y muerte a metros de Parque Pereyra: hay un detenido
Tensión en un barrio de La Plata: incendio arrasó con un campo
Choque, fuga y venganza en La Plata: rayó el auto del vecino que la embistió y denunciaron agresiones
En La Plata, la causa por la muerte de Lito Costilla, cerca de cerrarse por un juicio abreviado
Información General
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
El virus mortal Nipah pone en alerta máxima a la OMS: cómo se contagia y sus síntomas
Caso Bastián Jerez: la Justicia prohibió las actividades con vehículos en La Frontera
ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: uno por uno, todos los productos ilegales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla