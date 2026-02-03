Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Relevamiento de la cámara de comercio, industria y servicios de la Ciudad

Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela

Registran caídas leves, consumidores más precavidos y expectativas moderadas para febrero. El impacto turístico fue bajo

Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela

En los comercios gastronómicos de diagonal 74 hablan de una “mala” temporada / EL DIA

3 de Febrero de 2026 | 02:13
Edición impresa

El verano 2026 avanza en La Plata con un consumo contenido y señales dispares según el rubro. Así lo advirtió el relevamiento realizado durante enero por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad.

El mismo analizó el desempeño de las ventas de artículos y servicios asociados a la temporada estival en diferentes sectores y zonas de la Ciudad, con el aporte complementario de la Cámara de Turismo Regional.

El diagnóstico general da cuenta de una actividad que logra sostenerse, pero sin dinamismo: predominan las ventas estables o con caídas leves respecto de enero del año pasado, en un contexto atravesado por la cautela de los consumidores, la pérdida de poder adquisitivo y un turismo que, al menos por ahora, no funciona como motor de la economía local.

Consumidor “estacional”

Según el informe, la mayoría de los comercios de La Plata registró variaciones negativas de entre el 1% y el 10% interanual, mientras que los casos de crecimiento fueron puntuales y concentrados en rubros específicos. Entre ellos se destacan los electrodomésticos vinculados al calor —como aires acondicionados y ventiladores—, los insumos para piletas, las heladerías, cervecerías y algunos segmentos de la gastronomía ligera, favorecidos por la estacionalidad y el consumo de cercanía.

Sin embargo, incluso en los sectores con mejor desempeño, no se observó un crecimiento sostenido ni una expansión general del mercado. Por el contrario, el relevamiento subraya un rasgo que atraviesa a casi todos los rubros: el cambio en el comportamiento del consumidor.

Las compras son más medidas, el ticket promedio es menor y la decisión de consumo está fuertemente condicionada por el precio, aseguraron los comerciantes. La búsqueda de promociones, descuentos y cuotas aparece como una constante, al igual que la priorización de productos funcionales o esenciales por sobre los de mayor valor. Algunos comerciantes señalaron un mayor movimiento durante los fines de semana y una leve reactivación nocturna, aunque insuficiente para modificar el balance general del mes.

Métodos comerciales

Para sostener la actividad, muchos negocios de la Ciudad apelaron a distintas estrategias: ofertas especiales, rebajas, ampliación de horarios o incorporación de nuevos productos. No obstante, una parte importante de los encuestados consideró que estas acciones tuvieron un impacto limitado, más defensivo que expansivo, en un contexto donde la demanda sigue siendo selectiva.

Las definiciones aportadas por los propios comerciantes ayudan a ponerle palabras al clima de la temporada. Desde el rubro bazar, por ejemplo, un comercio local describió el verano como “aceptable”, con un consumidor enfocado en artículos de menor precio.

En tanto, el dueño de una librería calificó al verano como “tranquilo” y remarcó que el consumo “está muy medido”. En electrodomésticos, una empresa habló de un repunte parcial, impulsado por factores estacionales, pero con comportamientos desiguales según el producto.

En la gastronomía, las percepciones fueron más contrastantes. Mientras un comercio de diagonal 74 definió la temporada directamente como “mala”, otro de calle 44 la consideró “buena”, aunque acorde a la época del año y al escaso flujo turístico. En otros rubros —como indumentaria de playa, outdoor, heladerías, perfumerías, muebles de exterior y jugueterías— se repiten conceptos como “muy tranquila”, “intrascendente” o “ventas sostenidas pero con menor margen”, advirtió el documento.

Turismo

De acuerdo con la Cámara de Turismo Regional, la ocupación hotelera promedio durante enero fue de apenas el 24%, un nivel bajo que redujo el efecto derrame sobre la gastronomía y el comercio. A esto se sumó el cierre del Estadio Único para espectáculos y eventos masivos, que en otros años había generado un impacto positivo en la llegada de visitantes.

Hacia fines del mes, la filmación realizada en el Pasaje Dardo Rocha produjo un movimiento puntual, con actores y equipos técnicos alojados en la Ciudad, aunque se trató de un impulso acotado y transitorio, señaló el documento. En paralelo, las agencias de viajes manifestaron que su actividad está hoy orientada mayormente al turismo internacional, con escasa oferta emisiva desde La Plata y un turismo diurno que recorre la ciudad sin pernoctar.

Expectativas

De cara a febrero, siguen siendo moderadas. La mayoría de los comerciantes prevé un escenario similar al de enero, con algunas mejoras estacionales en rubros puntuales, pero sin cambios estructurales en la dinámica del consumo. El relevamiento confirma, en definitiva, que el verano 2026 transcurre en La Plata como una etapa de transición: esfuerzo comercial sostenido, resultados desiguales y un consumo que no termina de despegar.

 

