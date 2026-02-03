Audiencia clave por el "Yategate": Martín Insaurralde, complicado para justificar su fortuna

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
La causa que investiga el crecimiento patrimonial del exintendente de Lomas de Zamora y exfuncionario bonaerense sigue sumando etapas clave en el fuero federal. Este martes se celebrará una audiencia crucial en la que se definirá el alcance de la pericia contable que debe evaluar si los bienes y gastos de Martín Insaurralde se condicen con sus ingresos oficiales, en medio de la causa conocida como “Yategate”.
El magistrado a cargo del caso ha convocado a representantes del Ministerio Público, peritos judiciales y defensores para establecer los parámetros de un análisis patrimonial que promete ser exhaustivo. La investigación se originó tras la viralización de imágenes que mostraban al dirigente político en un yate de lujo en Marbella, lo que encendió interrogantes sobre el origen de sus recursos y su estilo de vida.
En el corazón del expediente figura la revisión de múltiples bienes y movimientos financieros. Entre ellos, se analizan propiedades de alto valor como una casa en un barrio privado de San Vicente, inmuebles en la zona de Puerto Madero y vehículos de alta gama. Según el avance de la fiscalía, el recorrido patrimonial incluye, además, una serie de viajes al exterior cuyo coste global parece difícil de sostener con los ingresos que Insaurralde declaró como funcionario público.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de que peritos oficiales de la Corte Suprema intervengan en el análisis técnico marcó un giro en el desarrollo del caso, tras rechazar la participación de especialistas propuestos por la defensa. Este cambio responde a la pretensión de dotar de mayor rigor y transparencia al escrutinio de datos económicos y financieros relevantes.
En su presentación ante la justicia, el exfuncionario sostuvo que parte de su nivel de vida se explica por aportes de su entorno personal, una versión que aún no ha convencido a los investigadores. De confirmarse inconsistencias entre sus ingresos y el estilo de vida que exhibió, el juez podría avanzar hacia un pedido de indagatoria formal, con las consecuencias legales que ello implicaría.
La causa, además, ha tenido ramificaciones que alcanzan a exintegrantes de su círculo familiar y a personas vinculadas a su gestión, en una trama que combina cuestiones patrimoniales con un intenso debate público sobre la transparencia en el ejercicio de cargos públicos.
