Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Política y Economía

"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior

Críticas al ministro de Economía en medio de la crisis de la industria textil, tras asegurar que los precios locales son mayores a los internacionales

"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
3 de Febrero de 2026 | 10:30

Escuchar esta nota

En un contexto de fuerte expansión de las compras de indumentaria en el exterior y con la industria textil nacional atravesando una profunda crisis, el ministro de Economía, Luis Caputo, desató un intenso debate con una declaración que sorprendió al país. "Nunca compré ropa en Argentina", sostuvo.

Así, el funcionario admitió que nunca compró ropa dentro del país debido a que considera que los precios locales son notablemente superiores a los internacionales. “Siempre que tenía la posibilidad, adquiría mis prendas en el exterior”, sostuvo, describiendo así una práctica que muchos consumidores argentinos reconocen como común ante la disparidad de costos.

La afirmación fue parte de un argumento más amplio para defender la apertura de importaciones impulsada por el gobierno como mecanismo para fomentar competencia y bajar los precios al consumidor. Según Caputo, las medidas proteccionistas que tradicionalmente sostuvieron a sectores como el textil terminaron por encarecer los bienes para la mayoría de la población, perjudicando el poder de compra de quienes no tienen acceso a mercados externos.

Su crítica no se quedó en lo personal: también apuntó a la estructura histórica del rubro, describiendo la protección estatal como un instrumento que benefició principalmente a los dueños de industrias sin traducirse en mejores precios para el resto de la sociedad.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación dentro del sector de la indumentaria nacional, que viene arrastrando una caída significativa en producción y empleo, en un marco donde la llegada de productos importados, tanto nuevos como adquiridos por plataformas internacionales, ha ganado terreno entre los consumidores locales. Varios representantes del sector han señalado que los costos internos incluyen factores como impuestos, alquileres y costos financieros, que explican en parte el diferencial con los precios externos.

El debate trascendió lo anecdótico y puso en el centro de la escena las tensiones entre políticas de apertura comercial, el rol de la industria nacional y las decisiones de consumo de los argentinos en un escenario económico en constante transformación.

LE PUEDE INTERESAR

Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?

LE PUEDE INTERESAR

Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Últimas noticias de Política y Economía

Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?

Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos

Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA

Reforma laboral: debate por los gobernadores
Información General
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Policiales
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Deportes
VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Lucho Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla