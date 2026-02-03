"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Críticas al ministro de Economía en medio de la crisis de la industria textil, tras asegurar que los precios locales son mayores a los internacionales
Escuchar esta nota
En un contexto de fuerte expansión de las compras de indumentaria en el exterior y con la industria textil nacional atravesando una profunda crisis, el ministro de Economía, Luis Caputo, desató un intenso debate con una declaración que sorprendió al país. "Nunca compré ropa en Argentina", sostuvo.
Así, el funcionario admitió que nunca compró ropa dentro del país debido a que considera que los precios locales son notablemente superiores a los internacionales. “Siempre que tenía la posibilidad, adquiría mis prendas en el exterior”, sostuvo, describiendo así una práctica que muchos consumidores argentinos reconocen como común ante la disparidad de costos.
La afirmación fue parte de un argumento más amplio para defender la apertura de importaciones impulsada por el gobierno como mecanismo para fomentar competencia y bajar los precios al consumidor. Según Caputo, las medidas proteccionistas que tradicionalmente sostuvieron a sectores como el textil terminaron por encarecer los bienes para la mayoría de la población, perjudicando el poder de compra de quienes no tienen acceso a mercados externos.
Su crítica no se quedó en lo personal: también apuntó a la estructura histórica del rubro, describiendo la protección estatal como un instrumento que benefició principalmente a los dueños de industrias sin traducirse en mejores precios para el resto de la sociedad.
Las declaraciones generaron rechazo y preocupación dentro del sector de la indumentaria nacional, que viene arrastrando una caída significativa en producción y empleo, en un marco donde la llegada de productos importados, tanto nuevos como adquiridos por plataformas internacionales, ha ganado terreno entre los consumidores locales. Varios representantes del sector han señalado que los costos internos incluyen factores como impuestos, alquileres y costos financieros, que explican en parte el diferencial con los precios externos.
El debate trascendió lo anecdótico y puso en el centro de la escena las tensiones entre políticas de apertura comercial, el rol de la industria nacional y las decisiones de consumo de los argentinos en un escenario económico en constante transformación.
