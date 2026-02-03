Un choque causó una guerra entre dos familias

Un choque leve ocurrido ayer en 27 y 66 terminó en un fuerte conflicto vecinal, con denuncias cruzadas, vandalismo y una acusación por agresión contra una mujer de 70 años.

Todo comenzó durante la mañana, cuando una jubilada denunció que un vehículo chocó el auto de su hija, un Toyota Etios blanco que estaba estacionado y sin ocupantes, y luego se dio a la fuga sin dejar datos.

Con el correr de las horas, el dueño de una camioneta Hyundai Santa Fe azul se presentó ante las autoridades y reconoció haber provocado el impacto de manera accidental. Sin embargo, aseguró que luego fue atacado en su domicilio por la propietaria del Etios, su madre y un grupo de amigas.

Según su declaración, durante la discusión la dueña del auto dañado utilizó un objeto punzante para rayar la camioneta, dejando un insulto de grandes dimensiones en la puerta del conductor.

La situación escaló aún más cuando la mujer realizó una nueva denuncia, en la que acusó al hombre de haberla agredido.