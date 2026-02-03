Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región

El cielo de la Región y del Conurbano bonaerense se convirtió en escenario de un episodio tan llamativo como inesperado. Es que en medio de la vorágine de la Ciudad, el sobrevuelo de aeronaves militares extranjeras a baja altura despertó la atención de vecinos de distintos distritos. Quilmes, Lanús y zonas cercanas fueron algunos de los puntos donde el paso de los aviones resultó claramente visible.

La ausencia de información oficial inmediata generó sorpresa y preguntas. En pocos minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes, imágenes y videos que daban cuenta del desplazamiento de las aeronaves.

“¿Alguien me puede explicar por qué un avión de la Fuerza Aérea española está sobrevolando Argentina?”, escribió un usuario de X, con lo que reflejó el desconcierto compartido por muchos. Otros posteos aportaron datos parciales sobre el recorrido y coincidieron en un punto clave: no se trataba de una sola aeronave, sino de dos aviones volando en formación.

Vecinos de distintos barrios señalaron el paso de los aviones por el sur del Conurbano, confirmando que el sobrevuelo respondía a una maniobra planificada y no a un episodio aislado.

sorpresa y contexto oficial

Con el correr de las horas comenzaron a surgir precisiones. De ello se desprendió que algunas fuentes vinculadas al ámbito aeronáutico indicaron que las aeronaves pertenecían al Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España y que su presencia en el país se enmarcaba en una visita oficial.

Finalmente se confirmó que se trató de dos aviones Airbus A400M que ingresaron al espacio aéreo argentino procedentes de Uruguay y sobrevolaron distintos distritos antes de aterrizar en la I Brigada Aérea “El Palomar”. El vuelo en formación cerrada, sumado al tamaño y potencia de las aeronaves, explicó el fuerte impacto que generaron entre quienes los observaron desde tierra.

En El Palomar, las unidades fueron recibidas por autoridades de la Fuerza Aérea Argentina. Junto a los aviones arribó la Patrulla ASPA del Ejército del Aire español, acompañada por helicópteros Eurocopter EC 120B Colibrí que fueron transportados en el interior de los A400M, junto con personal y altos mandos militares de la delegación visitante.

Un vuelo con valor histórico

La presencia de estas aeronaves en el país no responde solo a una misión operativa. El despliegue se inscribe en la conmemoración del centenario del vuelo del hidroavión “Plus Ultra”, que en 1926 unió por primera vez a España y la Argentina a través del Atlántico, marcando un hito en la historia de la aviación iberoamericana.

Antes de arribar a territorio argentino, los aviones españoles realizaron actividades y exhibiciones en Montevideo y en Río de Janeiro, como parte de una gira internacional de carácter conmemorativo. Mientras que el paso por el cielo del Conurbano representó el tramo final de ese recorrido

En el marco de esta visita oficial, se confirmó además que la Patrulla ASPA realizará una exhibición aérea abierta al público el mañana —miércoles— a partir de las 10.30 en el Nuevo Parque Costero Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se desarrollarán los actos centrales por los cien años del vuelo del Plus Ultra, en una jornada que volverá a reunir miradas hacia el cielo, esta vez con información y contexto sobre un hecho que, horas antes, había generado sorpresa y asombro.

características de un gigante

El Airbus A400M Atlas es un avión militar de transporte táctico y estratégico desarrollado por Airbus Defence and Space. Con una longitud de más de 45 metros y una envergadura superior a los 42 metros, está impulsado por cuatro motores turbohélice Europrop TP400-D6, que le permiten alcanzar velocidades cercanas a los 780 kilómetros por hora y operar a gran altitud.

Diseñado para combinar capacidad de carga y versatilidad operativa, el A400M puede transportar hasta 37 toneladas de equipamiento, vehículos o aeronaves livianas, además de más de un centenar de soldados completamente equipados. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de despegar y aterrizar en pistas cortas o no preparadas, lo que lo convierte en una pieza clave para misiones militares, humanitarias y logísticas.