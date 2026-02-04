El ranking de la burocracia municipal: ¿qué puesto ocupa La Plata?

El denominado Índice FACIL mide la simplicidad, la digitalización y la claridad normativa de trámites clave —como habilitaciones comerciales, licencias de conducir y solicitud de actas— a partir de la revisión de ordenanzas, decretos y procesos administrativos. En su edición 2025/2026 el estudio amplió la muestra a 37 municipios para comparar prácticas y resultados entre distritos de todo el país, en donde La Plata se ubica en los puestos medios-altos.

En el ranking nacional, Tres de Febrero lidera con 67,7%, seguido por San Isidro y Tandil. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó cuarta. En el extremo opuesto figuran algunos municipios con los puntajes más bajos. Nuestra ciudad, que tiene en funcionamiento el CAM (Centro Administrativo Municipal de diagonal 80 y 48), ocupa el 13º lugar, apenas por debajo de Vicente López y por encima de Almirante Brown.

¿Qué significa para La Plata este lugar en el ranking? Un puntaje de 54,5% refleja que, si bien existen avances parciales en algunos trámites, persisten barreras que afectan a comercios, emprendedores y vecinos: requisitos dispersos, pasos presenciales obligatorios, plazos extensos y coordinación limitada entre áreas municipales. La digitalización parcial no siempre equivale a simplificación real cuando no se revisan ni reducen los requisitos administrativos.

Cabe destacar que en el CAM cumplió un año en octubre pasado y desde su inauguración, el edificio centralizó más de 100 tipos de gestiones que antes se realizaban en ocho sedes y doce oficinas y registró más de 200 mil trámites.

Impacto económico y recomendaciones

La burocracia municipal desalienta la formalización y la expansión de pequeñas y medianas actividades, al aumentar costos e incertidumbre para quienes desean abrir o regularizar comercios. Entre las medidas efectivas están la eliminación de trámites redundantes, la creación de ventanillas únicas, la estandarización de procesos y una digitalización que realmente reconfigure requisitos y tiempos. Para La Plata, la adopción de estas acciones sería clave para mejorar su posición y facilitar la actividad económica local.

El estudio funciona como una foto diagnóstico y una hoja de ruta: compara prácticas municipales y muestra que, en la mayoría de los casos, la simplificación requiere decisiones sostenidas en el tiempo.

La reciente edición del Índice FACIL confirma que la modernización de la gestión municipal en Argentina es desigual. Mientras algunos distritos muestran políticas proactivas para facilitar trámites, la mayoría mantiene esquemas que complican la vida de vecinos y empresas.

Para ciudades como La Plata, ubicadas en el centro del ranking, la oportunidad está en convertir mejoras parciales en políticas sostenidas que reduzcan costos, tiempos y la carga burocrática para la ciudadanía.

El ranking completo

Este es el ranking de los municipios más y menos burocráticos:

El CAM en La Plata

El CAM cambió la forma de hacer trámites en La Plata. La reestructuración de los procedimientos permitió que el 80% de los trámites presenciales puedan realizarse en un único espacio, mientras que los restantes se completan de forma digital, por correo electrónico o a través de la web.

Además, se incorporó un turnero por áreas que les permite a los vecinos elegir directamente el departamento al que deben dirigirse, evitando derivaciones y demoras. Este sistema abarca tanto consultas técnicas como la gestión de tasas, inspecciones o libre deuda.

El traslado también incluyó la instalación de una terminal de Provincia NET para pagos de servicios e impuestos y la modernización del playón de exámenes de conducir en 3 y 48, con dos pistas para pruebas simultáneas y un aula equipada para el examen teórico.

En tanto, las habilitaciones comerciales, que antes requerían recorrer seis oficinas en tres edificios y demoraban hasta 45 días, hoy se completan en un solo lugar y en menos tiempo, al igual que ocurrió con Obras Particulares y con Planeamiento y Ordenamiento Ambiental.