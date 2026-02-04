La arrastró para sacarle la cartera y huyó con souvenirs

Una mujer de 48 años sufrió un violento asalto a temprana hora de la mañana de ayer, mientras esperaba el micro en la parada de calles 609 y 116, donde fue abordada por un conocido delincuente de la zona.

Voceros del caso hicieron saber que, inicialmente, el ladrón le hizo un comentario sobre la tardanza del colectivo, a lo cual la damnificada asintió.

Pero imprevistamente el sujeto agarró la cartera de la vecina y, al resistirse a que se la lleve, por el forcejeo “el delincuente terminó arrastrándola varios metros por la cinta asfáltica, cruzando así hasta la vereda de enfrente”.

Los voceros señalaron que ante la tenaz resistencia de la mujer, finalmente el delincuente “le sustrajo dos pulseras de color plateadas, con eslabones grandes, y salió corriendo por calle 116 bis hacia 608”.

El fugitivo ladrón quedó filmado por cámaras del lugar, por lo que se corroboró que se trataba de alguien del barrio. En cuanto a la mujer, tuvo que ser atendida por los golpes sufridos.