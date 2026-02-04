Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EN VILLA ELVIRA

La arrastró para sacarle la cartera y huyó con souvenirs

4 de Febrero de 2026 | 02:26
Edición impresa

Una mujer de 48 años sufrió un violento asalto a temprana hora de la mañana de ayer, mientras esperaba el micro en la parada de calles 609 y 116, donde fue abordada por un conocido delincuente de la zona.

Voceros del caso hicieron saber que, inicialmente, el ladrón le hizo un comentario sobre la tardanza del colectivo, a lo cual la damnificada asintió.

Pero imprevistamente el sujeto agarró la cartera de la vecina y, al resistirse a que se la lleve, por el forcejeo “el delincuente terminó arrastrándola varios metros por la cinta asfáltica, cruzando así hasta la vereda de enfrente”.

Los voceros señalaron que ante la tenaz resistencia de la mujer, finalmente el delincuente “le sustrajo dos pulseras de color plateadas, con eslabones grandes, y salió corriendo por calle 116 bis hacia 608”.

El fugitivo ladrón quedó filmado por cámaras del lugar, por lo que se corroboró que se trataba de alguien del barrio. En cuanto a la mujer, tuvo que ser atendida por los golpes sufridos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Una chofer de DiDi sufrió un brutal asalto

LE PUEDE INTERESAR

Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
Últimas noticias de Policiales

Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío

Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas

Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520

“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Espectáculos
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Deportes
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti
La Ciudad
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa
El Gobierno Nacional subasta otro inmueble

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla