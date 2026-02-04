Condenaron a un exjuez por actos de corrupción

El proceso judicial contra el ex juez federal Walter Bento, de 62 años, llegó ayer a su etapa final con una sentencia condenatoria. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza lo halló culpable por hechos de corrupción y lo señaló como jefe de una asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos a cambio de beneficios judiciales para contrabandistas y narcotraficantes.

Además, el exmagistrado fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que, según el fallo, se cometieron a través de maniobras en las que también intervino su entorno familiar.

Bento presenció la lectura del veredicto vestido con un traje gris y acompañado por sus hijos Luciano y Nahuel. Se mostró serio y sin gestos visibles mientras escuchaba la resolución judicial. El ex juez permanece detenido desde hace más de dos años en el penal de Cacheuta, ubicado en la zona precordillerana, a unos 40 kilómetros de la capital mendocina.

De acuerdo a lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal Federal, en los próximos días se realizará una audiencia de cesura, instancia en la que se fijará el monto de la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados.

El juicio se inició en julio de 2023, con la acusación central de que Bento encabezaba una estructura criminal dedicada al cobro sistemático de coimas.