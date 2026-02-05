VIDEO. "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
La muerte de Tomy, el chimpancé más emblemático del Bioparque de La Plata, dejó una profunda tristeza en la ciudad y especialmente entre quienes lo cuidaron durante décadas. El animal falleció este miércoles por la tarde y su partida generó un fuerte impacto en trabajadores, especialistas y vecinos que crecieron viéndolo en el predio.
Uno de los testimonios más conmovedores fue el del médico veterinario y exdirector del Zoológico, Diego Balducci, quien lo acompañó durante años y se quebró en vivo al recordarlo en diálogo con EL DÍA, desde su veterinaria ubicada en avenida 122 y 80, en Villa Elvira. La emoción atravesó toda la entrevista: hubo pausas, silencios y lágrimas al hablar de un animal que, según dijo, marcó su vida profesional y personal.
Balducci, quien ingresó en 1995 como voluntario del Servicio de Guías del Zoológico y fue director del predio entre 2012 y 2015, recordó a Tomy como “uno de los animales —junto con Pelusa, la elefanta que murió en 2018— con los que más se compartía el día a día”.
“Cuando arranqué como voluntario, era una de las visitas que más gente convocaba. Se les contaba que había llegado desde un circo y que había sido criado desde muy chiquito por sus cuidadores”, explicó. Con el paso del tiempo y ya como veterinario, acompañó distintas etapas de su vida, desde los cuidados cotidianos hasta los controles de salud.
El vínculo era tan cotidiano como humano. Entre las escenas que todavía lo conmueven, mencionó los jugos de naranja que el chimpancé tomaba en una botellita y devolvía al terminar, y los mates que compartía con los cuidadores. “Son cosas que uno no imagina en un animal, pero que se dan cuando convivís todos los días”, señaló.
Visiblemente afectado, remarcó que Tomy estuvo siempre cuidado, incluso en sus últimos años, cuando por cuestiones territoriales debió ser separado del grupo. “Tenía un recinto amplio, con temperatura controlada durante todo el año. Tuvo los achaques propios de la edad, pero siempre se buscó lo mejor para él”.
Para el veterinario, su historia también es un ejemplo del impacto del cuidado humano en animales de larga vida: “Vivió cerca de 50 años. En la naturaleza quizás hubiera vivido la mitad, pero gracias a los cuidados llegó a una edad muy avanzada. Por eso hay que recordarlo con alegría”, dijo, intentando sonreír pese a la emoción.
Entre lágrimas, también hubo lugar para los recuerdos que descomprimen el dolor. Balducci contó que Tomy reconocía rápidamente al personal veterinario y anticipaba cada procedimiento.
“Cuando ya estaba en el servicio veterinario, al vernos con la ropa sabía que algo iba a pasar. Una vez, mientras iba a darle medicación, me agarró del pantalón entre la reja y el vidrio y no me soltaba. Casi tengo que dejarle el pantalón ahí”, recordó entre risas.
“Por suerte, uno de los cuidadores le ofreció una fruta y me soltó. Fue un momento bastante nervioso, pero son anécdotas lindas, como los mates que tomaba. Cosas que quedan para siempre”, concluyó.
Tomy vivió prácticamente toda su vida en el predio y se convirtió en una figura inseparable de la historia del ex Zoológico y del actual Bioparque. Generaciones enteras lo conocieron, lo observaron y crecieron con su presencia.
Por eso, su muerte no sólo significa la pérdida de un animal querido, sino también el adiós a un símbolo de la ciudad. En la voz quebrada de quienes lo cuidaron durante años se sintetiza ese sentimiento colectivo: Tomy fue parte de la vida cotidiana de La Plata y dejó una huella emocional imposible de borrar.
Entre anécdotas, recuerdos y lágrimas, el mensaje que quedó flotando en la entrevista fue claro: más allá del dolor, su historia merece ser recordada con afecto, gratitud y la certeza de que su vida estuvo acompañada. Porque, como repitió Balducci, no fue un chimpancé más: fue parte de una historia compartida que quedará para siempre.
