Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

VIDEO. "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

5 de Febrero de 2026 | 13:43

Escuchar esta nota

La muerte de Tomy, el chimpancé más emblemático del Bioparque de La Plata, dejó una profunda tristeza en la ciudad y especialmente entre quienes lo cuidaron durante décadas. El animal falleció este miércoles por la tarde y su partida generó un fuerte impacto en trabajadores, especialistas y vecinos que crecieron viéndolo en el predio.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el del médico veterinario y exdirector del Zoológico, Diego Balducci, quien lo acompañó durante años y se quebró en vivo al recordarlo en diálogo con EL DÍA, desde su veterinaria ubicada en avenida 122 y 80, en Villa Elvira. La emoción atravesó toda la entrevista: hubo pausas, silencios y lágrimas al hablar de un animal que, según dijo, marcó su vida profesional y personal.

Balducci, quien ingresó en 1995 como voluntario del Servicio de Guías del Zoológico y fue director del predio entre 2012 y 2015, recordó a Tomy como “uno de los animales —junto con Pelusa, la elefanta que murió en 2018— con los que más se compartía el día a día”.

“Cuando arranqué como voluntario, era una de las visitas que más gente convocaba. Se les contaba que había llegado desde un circo y que había sido criado desde muy chiquito por sus cuidadores”, explicó. Con el paso del tiempo y ya como veterinario, acompañó distintas etapas de su vida, desde los cuidados cotidianos hasta los controles de salud.

El vínculo era tan cotidiano como humano. Entre las escenas que todavía lo conmueven, mencionó los jugos de naranja que el chimpancé tomaba en una botellita y devolvía al terminar, y los mates que compartía con los cuidadores. “Son cosas que uno no imagina en un animal, pero que se dan cuando convivís todos los días”, señaló.

Visiblemente afectado, remarcó que Tomy estuvo siempre cuidado, incluso en sus últimos años, cuando por cuestiones territoriales debió ser separado del grupo. “Tenía un recinto amplio, con temperatura controlada durante todo el año. Tuvo los achaques propios de la edad, pero siempre se buscó lo mejor para él”.

Para el veterinario, su historia también es un ejemplo del impacto del cuidado humano en animales de larga vida: “Vivió cerca de 50 años. En la naturaleza quizás hubiera vivido la mitad, pero gracias a los cuidados llegó a una edad muy avanzada. Por eso hay que recordarlo con alegría”, dijo, intentando sonreír pese a la emoción.

Una anécdota que lo pinta de cuerpo entero

Entre lágrimas, también hubo lugar para los recuerdos que descomprimen el dolor. Balducci contó que Tomy reconocía rápidamente al personal veterinario y anticipaba cada procedimiento.

“Cuando ya estaba en el servicio veterinario, al vernos con la ropa sabía que algo iba a pasar. Una vez, mientras iba a darle medicación, me agarró del pantalón entre la reja y el vidrio y no me soltaba. Casi tengo que dejarle el pantalón ahí”, recordó entre risas.

“Por suerte, uno de los cuidadores le ofreció una fruta y me soltó. Fue un momento bastante nervioso, pero son anécdotas lindas, como los mates que tomaba. Cosas que quedan para siempre”, concluyó.

Un símbolo del Bioparque y de la memoria platense

Tomy vivió prácticamente toda su vida en el predio y se convirtió en una figura inseparable de la historia del ex Zoológico y del actual Bioparque. Generaciones enteras lo conocieron, lo observaron y crecieron con su presencia.

Por eso, su muerte no sólo significa la pérdida de un animal querido, sino también el adiós a un símbolo de la ciudad. En la voz quebrada de quienes lo cuidaron durante años se sintetiza ese sentimiento colectivo: Tomy fue parte de la vida cotidiana de La Plata y dejó una huella emocional imposible de borrar.

Entre anécdotas, recuerdos y lágrimas, el mensaje que quedó flotando en la entrevista fue claro: más allá del dolor, su historia merece ser recordada con afecto, gratitud y la certeza de que su vida estuvo acompañada. Porque, como repitió Balducci, no fue un chimpancé más: fue parte de una historia compartida que quedará para siempre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

Ghali, Pelusa, Tomy, Kiara, Hipólito y otros: los animales más famosos del ex Zoológico de La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

La lluvia se largó con todo en La Plata: ¿a qué hora se irá la tormenta?

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Últimas noticias de La Ciudad

Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro

Ghali, Pelusa, Tomy, Kiara, Hipólito y otros: los animales más famosos del ex Zoológico de La Plata

La lluvia se largó con todo en La Plata: ¿a qué hora se irá la tormenta?

El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Deportes
Como si fuera poco lo de Ascacibar, ¿Boca también se lleva a Edwin Cetré?
¡El golazo de Milton Casco en Atlético Nacional, su primer gol desde que llegó a Colombia!
Mara Gómez se fue libre de Estudiantes y ya tiene nuevo club
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?
Espectáculos
Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios 
María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles
Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Información General
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
Policiales
Conmoción: apareció muerto de 3 balazos un ex agente de tránsito de Ensenada
VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla