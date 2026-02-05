Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Diego Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"

Diego Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
5 de Febrero de 2026 | 16:21

El debate futbolero se convirtió en show televisivo y levantó temperatura en la pantalla de ESPN. En pleno aire de F90, Diego Latorre y el “Chavo” Fucks protagonizaron un cruce picante que rápidamente se volvió viral, con chicanas, reproches y una frase lapidaria que quedó resonando: “Empezá a estudiar”.

Todo se disparó a partir de un análisis sobre la seguidilla de lesiones en Boca, con foco en las recientes bajas de Ander Herrera y Exequiel “Changuito” Zeballos. La charla, que arrancó técnica y moderada tras el informe de Augusto César, fue escalando cuando se puso sobre la mesa el rol del gimnasio, la preparación física y el uso de la tecnología, en especial los datos del GPS que utilizan los futbolistas.

Latorre, visiblemente molesto, cuestionó el enfoque del debate y reclamó hablar del “juego real” y de la motricidad dentro de la cancha. Fucks intentó explicar la utilidad de las mediciones individuales -el famoso “corpiño” que usan los jugadores-, pero lejos de calmar las aguas, el intercambio se volvió más áspero. El exvolante fue al hueso al comparar la situación con equipos europeos repletos de lesionados y disparó: “No me hables del GPS, hablame del juego”, antes de lanzar el ya célebre “empezá a estudiar”.

El momento de mayor tensión llegó cuando Latorre, ya sin filtro, se dirigió al conductor Sebastián Vignolo con una frase cargada de ironía: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar…”. El estudio quedó en silencio por unos segundos, mientras las redes sociales hacían su trabajo y multiplicaban el fragmento del cruce.

Más allá del show televisivo, Boca sigue con la guardia alta por las lesiones y piensa en el armado del equipo para visitar a Vélez. Con Merentiel recuperado y la incógnita permanente de Edinson Cavani, el Xeneize atraviesa días movidos dentro y fuera de la cancha. Y mientras el fixture aprieta, el debate sobre cómo se cuida o se expone al futbolista promete seguir sumando capítulos, con micrófono abierto y ego en juego.

 

