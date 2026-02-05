Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
Un auto quedó encajado este mediodía en plena calzada vehicular a la altura de Plaza Italia, en 7 y 44, como consecuencia de la salida de una tapa de registro. A raíz de lo sucedido se montó un operativo vial, por lo que había restricción para circular en la zona.
Según los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, a raíz del corrimiento de la tapa metálica primero se quedó atorado un auto que gracias a la ayuda de una camioneta pudo ser destrabado en unos pocos minutos.
No paso mucho tiempo para otro auto corriera la misma suerte. En este segundo caso el el conductor no pudo sortear la situación. En concreto, quedó atorada la rueda trasera del lado del conductor.
La rueda de este coche quedó encastrada en el agujero de la calzada y en consecuencia el automovilista no pudo seguir su marcha y se tuvo que resignar a esperar a recibir ayuda.
Ante lo sucedido se presentó una patrulla municipal y se aguardaba la presencia de un vehículo de mayor porte, probablemente una grúa, para poder mover al rodado de ese lugar.
En el lugar se desarrollaba un operativo de tránsito y se circulaba con la calzada reducida, lo que daba lugar a un embotellamiento. Se recomienda transitar con cuidado.
