Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele

El futbolista Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray el pasado miércoles, tras ejecutar su gol número 73 en la victoria 3-1 contra el Istanbulspor por la Copa de Turquía. Sin embargo, su logro se vio opacado en los medios por el gesto que sus hijas, Francesca e Isabela, tuvieron con la actual pareja de Wanda Nara, Martín Migueles.

El jugador se llenó de mensajes positivos de parte de su novia, Eugenia “La China” Suárez y de los miles de fanáticos del club turco, los cuales reposteó en sus redes sociales.

En las últimas horas, los medios internacionales cubrían el gran récord de Icardi, poco después de su regreso de una rotura de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas en el 2024. Por otro lado, los medios nacionales pusieron su mirada en las historias de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara.

El empresario publicó una foto de un cuaderno escrito por las hijas de su pareja, con una sentida dedicatoria dirigida a él: “Para Martín. De: Fran e Isi”, indicaba el libro que tenía en su centro un corazón con la leyenda “¿Cómo nos conocimos?”. “Un libro de recuerdos, que linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”, escribió en agradecimiento.

Dentro de sus páginas, había dos mensajes que dejaban a ver la gran relación que se formó entre Migueles y las pequeñas. “Te quiero mucho!”, decía el mensaje de la mayor. “Gracias por acompañarme en muchas cosas, te quiero muchísimo”, indicaba el mensaje de la más pequeña.



