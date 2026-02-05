Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez

A pocos días del cumpleaños de Magnolia Vicuña, Eugenia “La China” Suárez prepara un mega festejo para su hija en la “casa de los sueños” el próximo fin de semana. El escándalo se desató luego de que, semanas atrás cuando fue el cumpleaños de Francesca, su padre no la saludó ni le envió un regalo pero sí la invitó junto a Isabella al de Magnolia.

La actriz estaría viajando a Argentina en los próximos días para participar de obligaciones profesionales relacionadas con el estreno de En el barro. Aún no se sabe si su pareja, Mauro Icardi, la estaría acompañando.

La periodista Pilar Smith contó en LAM los detalles del festejo de cumpleaños de la hija menor de la China: “Se va a organizar en la Casa de los Sueños, que aparentemente está embargada. Ahí se va a celebrar el cumpleaños de Magnolia”.

Según la información de la “angelita”, Icardi no participaría del cumpleaños: “Va a estar la China, obviamente. No va a estar Icardi, que está en el Galatasaray… Les pidió a sus dos hijas, las que tiene con Wanda, que vayan al festejo”. El problema actual, que se suma a la gran guerra entre el futbolista y Wanda Nara, se daría porque las hijas del exmatrimonio, Francesca e Isabella, no querrían participar de la fiesta, a pesar de que su madre se mostró cooperativa.

“Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema'. Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan”, aseguró. “Las niñas no quieren ir. Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, añadió.

Por otro lado, Laura Ubfal lanzó un duro razonamiento: “Esa versión dice que Wanda dijo: ‘Van, pero solo si está el padre’”. Otra información que circuló durante la tarde del miércoles fue que Icardi aún no tiene decidido viajar a Argentina, pero que estaría negociando un permiso con el Galatasaray para poder acompañar a su pareja.