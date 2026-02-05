Los familiares de Rocío Alvarito se movilizan en La Plata y piden justicia por la joven que murió al caer del balcón
Los familiares de Rocío Alvarito se movilizan en La Plata y piden justicia por la joven que murió al caer del balcón
Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos
La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada, su cuerpo apareció en la playa de Punta Lara
La lluvia sorprendió con un fuerte chaparrón en La Plata y así seguirá el tiempo las próximas horas
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
VIDEO. Tenso cruce por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”
Jueves negro: el riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro
Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC
Polémica por el precio de la ropa: cuánto más caras son Zara, Levi’s y Decathlon en Argentina
El municipio avanza con obras viales en 6 barrios de La Plata
Vacaciones para Paula Bernini, que se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones
Caputo dijo que “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los activos argentinos vivieron una jornada para el olvido este jueves, con desplomes generalizados en las acciones que cotizan en Nueva York y una nueva suba del riesgo país, que se alejó de sus mínimos recientes en medio de una creciente aversión al riesgo y tensiones políticas locales.
Los papeles de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron caídas de hasta el 8%, encabezadas por Bioceres, seguida por los bancos Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%). En la bolsa local, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% en pesos.
El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.
Esta dinámica impactó directamente en el riesgo país medido por J.P. Morgan, que anotó su mayor suba en casi tres meses y se dirigió hacia los 520 puntos básicos, impidiendo perforar nuevamente el piso de los 500 puntos que había logrado la semana pasada.
Efecto INDEC y clima global
Los analistas mencionan una combinación de frentes para explicar la baja.
LE PUEDE INTERESAR
Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos
E incluye lo que se ahora se empieza a mencionar como el “factor Lavagna”.
La renuncia de Lavagna generó incertidumbre entre los inversores.
La salida del funcionario se precipitó tras la decisión del Gobierno de no actualizar la base de medición de la inflación (manteniendo la de 2004 en lugar de la de 2017/2018), postergación que fue ratificada por el ministro Luis Caputo hasta que finalice el proceso de desinflación.
Todo esto ocurre mientras una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país realizando una revisión de metas.
En este caso, el desplome de los activos argentinos pareciera estar ligado a un efecto contagio de un clima inestable en los mercados principales.
En Wall Street los tres paneles líderes de Nueva York (Dow Jones, Nasdaq y S&P500) registraban esta tarde caídas de casi 1%, arrastrados por las acciones tecnológicas y datos de empleo peores de lo esperado en los Estados Unidos.
El factor IA
Pese a que los balances de las compañías tecnológicas alcanzan o superan las expectativas de muchos analistas, también se tuvo en cuenta que muchas empresas del sector presentaron previsiones que generan dudas entre los inversores, como una posible escasez de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).
Por su parte, el Bitcoin retrocedía por debajo de los 70.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024.
En ese contexto, las acciones de empresas argentinas que están listadas en los Estados Unidos registraban fuertes retrocesos de hasta 7%, como en el caso del banco Supervielle.
Otras entidades operaban con números en rojo como BBVA, Galicia y Macro.
El dólar, por su parte, experimentaba otra jornada de estabilidad en el mercado doméstico. El tipo de cambio mayorista registraba una caída de 0,1% y cotizaba en la zona de los $1.446.
El dólar para el ahorrista tenía en el Banco Nación un precio de $1.465, mismo precio desde que comenzó la semana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí