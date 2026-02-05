En un barrio de La Plata, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada

Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos
Una familia de Tolosa vivió una madrugada de terror este miércoles, cuando un joven delincuente se metió en la vivienda para apoderarse de una bicicleta de alto valor. El hecho, ocurrido minutos después de las cinco, tuvo lugar en una casa ubicada en la zona de 529 entre 119 y 120. Tras una breve persecución, y la ayuda de otros frentistas, lograron atrapar al delincuente.
No es una novedad que los hechos de inseguridad en La Plata suceden a toda hora, con sigilo o en estos casos, con gran violencia debido a la impunidad de los malvivientes. En esta ocasión, luego de forzar el portón del frente, un ladrón se introdujo velozmente en la finca y tomó un rodado que parecía ya tenerlo identificado.
Tras una serie de intentos a la hora de quitar con violencia la bicicleta, trabada por la pileta y otros objetos de la casa, logró hacerse de la bicicleta y huir del frente de la casa. Sin embargo, a raíz de los ruidos ocasionados, alarmó a los frentistas que actuaron rápidamente en conjunto.
Según pudo averiguar este diario, el implicado cayó rápidamente luego de ser atrapado por los vecinos, indignados por la falta de presencia policial en la zona. En esa línea, también se conoció que el rodado pudo ser recuperado por los dueños.
