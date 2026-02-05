Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

En un barrio de La Plata, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada

5 de Febrero de 2026 | 16:10

Escuchar esta nota

Una familia de Tolosa vivió una madrugada de terror este miércoles, cuando un joven delincuente se metió en la vivienda para apoderarse de una bicicleta de alto valor. El hecho, ocurrido minutos después de las cinco, tuvo lugar en una casa ubicada en la zona de 529 entre 119 y 120. Tras una breve persecución, y la ayuda de otros frentistas, lograron atrapar al delincuente.

No es una novedad que los hechos de inseguridad en La Plata suceden a toda hora, con sigilo o en estos casos, con gran violencia debido a la impunidad de los malvivientes. En esta ocasión, luego de forzar el portón del frente, un ladrón se introdujo velozmente en la finca y tomó un rodado que parecía ya tenerlo identificado.

Tras una serie de intentos a la hora de quitar con violencia la bicicleta, trabada por la pileta y otros objetos de la casa, logró hacerse de la bicicleta y huir del frente de la casa. Sin embargo, a raíz de los ruidos ocasionados, alarmó a los frentistas que actuaron rápidamente en conjunto. 

Según pudo averiguar este diario, el implicado cayó rápidamente luego de ser atrapado por los vecinos, indignados por la falta de presencia policial en la zona. En esa línea, también se conoció que el rodado pudo ser recuperado por los dueños. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

La lluvia sorprendió con un fuerte chaparrón en La Plata y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Últimas noticias de Policiales

La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos

Encuentran muerto con tres tiros a un ex inspector de Ensenada, su cuerpo apareció en la playa de Punta Lara

VIDEO.- Cae una banda delictiva que había cavado un túnel para concretar otro "robo del siglo"

Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"
La Ciudad
"Ya es intransitable", el reclamo de los vecinos por una calle de Tolosa
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro
Deportes
Como si fuera poco lo de Ascacibar, ¿Boca también se lleva a Edwin Cetré?
¡El golazo de Milton Casco en Atlético Nacional, su primer gol desde que llegó a Colombia!
Mara Gómez se fue libre de Estudiantes y ya tiene nuevo club
Desvíos, sociedades fantasma y cuevas: cómo la AFA de Chiqui Tapia "manchaba" la pelota
La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?
Espectáculos
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Vacaciones para Paula Bernini, que se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios 
Información General
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla