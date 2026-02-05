La Autopista Buenos Aires - La Plata, escenario de otro violento choque entre dos autos

Un violento siniestro vial ocurrió en la Autopista Buenos Aires - La Plata, cuando la colisión entre dos autos movilizó a los servicios de emergencia y generó importantes demoras en la circulación. El hecho tuvo lugar sobre la traza principal a la altura del kilómetro 25 sentido a la Ciudad.

Por motivos que la Policía busca establecer a través de las pericias, uno de los dos autos impactó de forma brusca al otro en la parte trasera. Como consecuencia del golpe, un adulto sufrió lesiones de diversa consideración y requirió su traslado inmediato a un centro asistencial para una mejor atención.

Asimismo, el personal médico de las ambulancias que acudieron al sitio brindó asistencia a una menor de edad. La niña, que viajaba en uno de los rodados involucrados, fue evaluada por los profesionales en el lugar del accidente para descartar heridas de gravedad derivadas del fuerte sacudón.

En el sitio trabajaron efectivos de seguridad vial y operarios de la empresa AUBASA, quienes custodiaron el área y señalizaron el desvío del tránsito. Los vehículos dañados permanecieron sobre la calzada hasta la finalización de las tareas periciales, lo que provocó una congestión que se extendió por varios kilómetros.

#Tránsito En #AuBuenosAiresLaPlata Reducción de calzada por siniestro vial en el Km 25 sentido La Plata.

Demoras en la zona.#AUBASATeCuida — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) February 4, 2026

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la autopista para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de cada conductor.