Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: "Quería desaparecer"

Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
7 de Febrero de 2026 | 14:44

Ernestina Pais realizó una entrevista con El Ejército de la mañana (Bondi Live) y se quebró al rememorar su internación por adicción al alcohol en un centro de rehabilitación. La exconductora de CQC dio detalles de cómo vivió ese momento tan difícil de su vida.

"Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor", expresó angustiada. Y agregó, a modo de reflexión: “¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. O sea, la frustración te supera porque no tenés herramientas, entonces yo creo que mis herramientas ya escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica".

Además, la presentadora remarcó la importancia de su familia que estuvo dispuesta a salvarla durante ese momento crítico y también reconoció que dejarse ayudar y tomar la decisión internarse en un centro de rehabilitación fue clave para poder sobreponerse a su adicción.

En la entrevista contó que el proceso duró aproximadamente un año y medio con tratamientos y diversas terapias. Sumado a ello, permaneció aislada entre seis y siete meses, en el marco del protocolo terapéutico.

“Los primeros dos meses y medio estuve sin celular, sin computadora. Nada de contacto con el mundo exterior”, contó. ”Necesitaba desconectarme para combatir la ansiedad. Y también para que no se supiera lo que se decía de mí”, agregó finalmente.

Conmovida meditó acerca de lo fundamental que fue para ella la ayuda de los profesionales y de otros pacientes que estaban en una situación similar a la suya. “Ellos fueron fundamentales. Compartir con personas que están pasando por lo mismo te da fuerzas. Te sentís entendida, contenida”, comentó.

