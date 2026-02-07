VIDEO. Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"

Una caravana de motos volvió a recorrer distintos puntos de La Plata durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, generando ruidos constantes, maniobras peligrosas y preocupación entre vecinos de zonas céntricas y barrios de la ciudad.

Testigos registraron en video el avance del grupo, que —según relataron— habría estado integrado por más de 50 motos circulando en simultáneo y a gran velocidad. Las imágenes muestran calles prácticamente colapsadas por la cantidad de vehículos, mientras algunos conductores realizaban cruces indebidos.

Uno de los registros fue captado en la zona de Parque Alberti, en la intersección de 25 y 38, donde se observa el paso de la caravana incluso dentro del espacio verde. Allí, varias motos policiales "desarticularon" la caravana como se percibe en el video.

Además, vecinos reportaron la circulación de otro grupo en el cruce de 56 y 7, que podría corresponder a los mismos motociclistas.

El episodio no sería aislado: residentes de distintos sectores señalaron que este tipo de caravanas suele repetirse durante los fines de semana, lo que reavivó reclamos por mayores controles y medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo.