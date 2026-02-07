Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos

El dramático asalto fue a metros de esta esquina de 161 y 63 / WEB

Un joven platense soportó en los primeros minutos de ayer momentos de miedo extremo, cuando fue despertado en su habitación por dos ladrones encapuchados, que le profirieron crueles amenazas y le desvalijaron la vivienda ubicada en Los Hornos.

Fuentes policiales de esa jurisdicción informaron que este terrible episodio de inseguridad se produjo en la zona de 161 entre 62 y 63, cuando la víctima estaba durmiendo y sin que lo advirtiera, se colaron en ese domicilio dos asaltantes con sus rostros cubiertos, vestidos con ropa oscura y con guantes de moto en sus manos.

“TE VAMOS A CORTAR UN DEDO”

Uno de los voceros dejó trascender que apenas el muchacho abrió sus ojos, “uno de los ladrones le tapó la boca con una de sus manos”.

“Lo maniataron y enseguida le advirtieron `te vamos a cortar un dedo´ y también aseguraron estar dispuestos a pegarle `un tiro en una rodilla´ mientras le ordenaban que les dijera dónde guardaba dinero y otras cosas de valor”, sostuvo.

Con el joven aterrado y sin la menor chance de ensayar alguna reacción para defenderse de los violentos intrusos, estos últimos se abocaron a buscar lo que estaban reclamando.

La apurada pero minuciosa revisación de muebles y cajones, a decir del mismo informante, determinó que los delincuentes finalmente lograron alzarse en ese dormitorio con “500 euros, en este caso en billetes de 50 euros, 500 dólares y dos pares de zapatillas (uno de marca Nike y el otro de Puma)”.

“Además de este cuarto sustrajeron un reloj marca Montreal, una mochila marca Adidas y una credencial de su lugar de trabajo, con su foto y datos personales”, aportó después.

Y reveló, a su vez, que “de la habitación del padre (del joven asaltado) se apoderaron de 4.000 dólares”.

En ambos dormitorios, se puntualizó, los sujetos provocaron un enorme desorden. “Revolvieron todo”, fue la descripción al respecto.

ESCAPARON EN MOTO

Si bien no hubo precisiones sobre el tiempo en que los delincuentes permanecieron en esa vivienda de Los Hornos.

De todas maneras, para el damnificado que estaba en la casa al momento del cuantioso atraco, huelga decir que la presencia de esos indeseables sujetos resultó eterna.

Lo que sí pudo establecerse es que ambos ladrones se alejaron, con el botín mencionado, a toda velocidad a bordo de una moto de baja cilindrada y de la cual no se aportó marca, modelo ni color.

Ello debido a que, a esa hora, alrededor de la una de la mañana, la cuadra estaba desierta de testigos y la oscuridad predominaba en esa zona.

Por tal razón, tanto la víctima como efectivos policiales involucrados en la pesquisa, desconocen si los asaltantes se dieron a la fuga en dirección a la avenida 60. Tampoco se descarta que, en contrapartida, huyeron por calle 63 en sentido de circulación descendente.

COMPLICACIONES

Una fuente allegada a la investigación de este dramático asalto, confió a este diario que, al menos en esta fase preliminar, asoman compleja la búsqueda de los responsables del ataque.

En tal sentido, puso de relieve, por ejemplo, que la víctima aseguró que no está en condiciones de reconocer a quienes le hicieron pasar un muy mal rato.

Sucede que, como queda dicho más arriba, los dos ladrones tenían sus rostros cubiertos.

Paralelamente, el vocero aludió a que en la propiedad donde se materializó el robo “no hay cámaras de seguridad”. Esto, obviamente, conspira contra una rápida identificación de esos individuos. Ahora queda verificar si en otras viviendas o en la vía públicas hay instalados esos dispositivos.

Se aguarda, al mismo tiempo, contar con los resultados de peritajes de la Policía Científica.

La Policía sabe que los asaltantes ingresaron a la casa por una ventana que da sobre la calle 161, pero “sin dañarla”. Y además, se citó que “sobre el pasto hay huellas de estos ladrones”. Con los ladrones sueltos, hay temor vecinal en el lugar.