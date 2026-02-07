Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Pericias en el caso Rocío Alvarito en La Plata: la autopsia detectó lesiones previas y signos compatibles con lucha

Pericias en el caso Rocío Alvarito en La Plata: la autopsia detectó lesiones previas y signos compatibles con lucha
7 de Febrero de 2026 | 14:24

Escuchar esta nota

Los primeros resultados de las pericias en el marco de la investigación por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata revelaron hallazgos forenses que suman nuevos elementos al expediente judicial. Según trascendió, la autopsia detectó distintos tipos de hematomas que permitirían reconstruir parte de la secuencia previa al fallecimiento.

De acuerdo al informe médico-legal, se identificaron lesiones de color verde en ambos miembros inferiores, consideradas anteriores al hecho que desencadenó la muerte. Además, se constataron hematomas violáceos en brazos y manos que, si bien serían contemporáneos al momento del fallecimiento, presentan características —como su pequeño tamaño, bordes definidos y localización— que permitirían inferir que no habrían sido producto de la caída.

El estudio forense sostiene que estas marcas podrían ser compatibles con golpes realizados con un elemento duro y romo. Incluso, los especialistas señalaron que las lesiones podrían corresponder a signos de lucha o defensa, con o sin participación de terceras personas, una hipótesis que ahora forma parte del análisis judicial.

Los resultados periciales se conocen en medio de los persistentes reclamos de familiares y amigos de Rocío, quienes cuestionan la versión del acusado al considerar que “no alcanza” para explicar lo sucedido. “Una muerte no se explica sin contexto”, expresaron, al remarcar que —según sostienen— existen elementos que describen una relación atravesada por situaciones de violencia.

En ese sentido, insistieron en que la investigación no debería limitarse únicamente al momento de la caída, sino contemplar el vínculo previo entre la víctima y su pareja.

Mientras tanto, el último jueves allegados a la joven encabezaron una movilización por la céntrica avenida 7 para reclamar justicia. Durante la manifestación exigieron que la causa avance teniendo en cuenta testimonios e indicios que, de acuerdo a la familia, darían cuenta de una relación conflictiva que debe ser considerada en el proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río

Cuando declara el acusado por la muerte de Rocio Alvarito en La Plata

Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal. 

En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La muerte de Rocío en La Plata: aceptaron como particular damnificado al padre de la joven
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más

Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado

Sábado a pleno sol y con temperatura agradable en La Plata

Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral

Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 7 de febrero

River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
+ Leidas

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La polémica foto que subió una concejal de Milei

EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata

Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Espectáculos
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
La Ciudad
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
VIDEO. Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
Convocan a sumarse como bomberos voluntarios en Arturo Seguí: abrieron la inscripción 2026 en La Plata
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Información General
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
Deportes
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla