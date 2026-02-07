Pericias en el caso Rocío Alvarito en La Plata: la autopsia detectó lesiones previas y signos compatibles con lucha

Los primeros resultados de las pericias en el marco de la investigación por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata revelaron hallazgos forenses que suman nuevos elementos al expediente judicial. Según trascendió, la autopsia detectó distintos tipos de hematomas que permitirían reconstruir parte de la secuencia previa al fallecimiento.

De acuerdo al informe médico-legal, se identificaron lesiones de color verde en ambos miembros inferiores, consideradas anteriores al hecho que desencadenó la muerte. Además, se constataron hematomas violáceos en brazos y manos que, si bien serían contemporáneos al momento del fallecimiento, presentan características —como su pequeño tamaño, bordes definidos y localización— que permitirían inferir que no habrían sido producto de la caída.

El estudio forense sostiene que estas marcas podrían ser compatibles con golpes realizados con un elemento duro y romo. Incluso, los especialistas señalaron que las lesiones podrían corresponder a signos de lucha o defensa, con o sin participación de terceras personas, una hipótesis que ahora forma parte del análisis judicial.

Los resultados periciales se conocen en medio de los persistentes reclamos de familiares y amigos de Rocío, quienes cuestionan la versión del acusado al considerar que “no alcanza” para explicar lo sucedido. “Una muerte no se explica sin contexto”, expresaron, al remarcar que —según sostienen— existen elementos que describen una relación atravesada por situaciones de violencia.

En ese sentido, insistieron en que la investigación no debería limitarse únicamente al momento de la caída, sino contemplar el vínculo previo entre la víctima y su pareja.

Mientras tanto, el último jueves allegados a la joven encabezaron una movilización por la céntrica avenida 7 para reclamar justicia. Durante la manifestación exigieron que la causa avance teniendo en cuenta testimonios e indicios que, de acuerdo a la familia, darían cuenta de una relación conflictiva que debe ser considerada en el proceso.

Cuando declara el acusado por la muerte de Rocio Alvarito en La Plata

Mientras la familia de Rocío Alvarito sostiene el reclamo de justicia, la defensa del imputado M.A.G. (26) mantiene una postura distinta sobre lo ocurrido. Según trascendió en el expediente, el acusado niega haber provocado la muerte y sostiene que se trató de un episodio trágico sin intención, en el que la joven habría caído durante una situación de tensión en el departamento. Además, remarcan que el hombre solicitó ayuda tras el hecho y que su conducta posterior no fue la de alguien que buscara ocasionar un desenlace fatal.

En paralelo, la investigación sumará un paso clave y relevante en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se fijó audiencia para el próximo martes 10 de febrero a las 10 horas, momento en el que el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía, en una instancia considerada determinante para definir el avance de la causa y evaluar los próximos movimientos procesales.