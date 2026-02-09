Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |ENFOQUE

La grieta por el acuerdo con EE.UU.: ¿oportunidad o una concesión excesiva?

La grieta por el acuerdo con EE.UU.: ¿oportunidad o una concesión excesiva?

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, y el Canciller Pablo Quirno de Argentina, tras la firma del acuerdo

DENISE CHMOIS

9 de Febrero de 2026 | 02:45
Edición impresa

Luego de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, el Gobierno anunció que será enviado al Congreso “para su correspondiente tratamiento”, en las sesiones extraordinarias de febrero -si los tiempos acompañan- o a partir del 1° de marzo, según detalló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

El comunicado de la Oficina del Presidente indica que Javier Milei “confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”. Por más expectativa que haya en el oficialismo -e independientemente de su derrotero en el Legislativo-, el pacto ya abrió una grieta ideológica. Las aguas se dividen entre quienes lo celebran y los que lamentan una falta de reciprocidad.

El oficialismo celebró el acuerdo comercial con EEUU como un hito histórico y una validación de la estrategia internacional del Gobierno. Milei lo resumió en redes con la consigna “MA&AGA” -Make America and Argentina Great Again- , mientras el canciller Pablo Quirno aseguró que el entendimiento permitirá que “la Argentina sea próspera”. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atribuyó el logro “en un ciento por ciento” al Presidente y a su controversial discurso en Davos 2025.

Funcionarios y legisladores reforzaron la idea de un giro internacional. El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, destacó “la importancia de tener una política exterior clara” y calificó la jornada como “histórica”. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que el acuerdo implica “el despegue definitivo” -junto a la reforma laboral- y Gabriel Bornoroni, su par en Diputados, afirmó que “Argentina volvió al mundo”. Santiago Caputo rechazó las críticas y dijo que quienes lo evalúan como un juego de pérdidas y ganancias “no entienden cómo funciona el comercio”.

CUESTIONAMIENTOS

Desde la oposición cuestionaron los alcances del pacto. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó al Gobierno de promover una “apertura indiscriminada” y una “cesión de soberanía regulatoria”, que definió como un acto de “sumisión y entrega”. La diputada de Unión por la Patria Julia Strada advirtió que algunos compromisos quedarían sujetos a la voluntad política de Washington. Diputados del interbloque Unidos pidieron citar a Quirno al Congreso para que explique el acuerdo.

Juan Carlos Hallak, profesor de Economía Internacional en la UBA, investigador del Conicet y exsubsecretario de Inserción Internacional, consideró que el acuerdo es “asimétrico en términos de las concesiones que da cada país”. “Me sorprende que no hayamos obtenido mayores preferencias en los productos agroindustriales, que es donde más potencial tenemos de, en el corto plazo, crecer en nuestras exportaciones”.

LE PUEDE INTERESAR

Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna

LE PUEDE INTERESAR

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

“Concedieron mucho y no obtuvieron mucho a cambio”, sintetizó, y lo atribuyó a “una decisión de hacer lo que haya que hacer para tener el beneplácito de Estados Unidos”. “Se considera que el beneficio viene por otro lado: tener el respaldo implícito ante cualquier problema que vaya a haber, como en octubre (por el apoyo previo a las elecciones legislativas)”.

Adorni sostuvo que el acuerdo “consolida nuestra posición de liderazgo regional. Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio”. En contraste, Hallak descartó que otros países de la región estén interesados en un acuerdo de esta naturaleza: “Argentina está en una situación muy delicada, y tener este supuesto respaldo de EE.UU. ante una situación de potencial crisis, vale mucho. A otros no les vale tanto”.

“AMPLIAR LA INFORMACIÓN”

Por su parte, Ricardo Carciofi, investigador de la UBA, miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) y exdirector del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló un matiz: “EE.UU. define que el continente forman parte de su zona de seguridad. Ese tipo de conceptos cruzan transversalmente el papel que se ha firmado. Ese es el contexto en el que te toca jugar: totalmente asimétrico. Entre no tener nada y tener un acuerdo, es mejor tener un acuerdo, por lo menos para transitar esa situación y tratar de aprovechar lo mejor que se puede”. Sin embargo, puntualizó: “Sería interesante que el Gobierno amplíe la información”.

El presidente de la Fundación Embajada Abierta -y exembajador ante EE.UU.-, Jorge Argüello ancló el pacto en el contexto geopolítico: “El acuerdo renueva el debate sobre el impacto en la autonomía estratégica argentina, en la medida en que la coordinación en tecnologías sensibles y cadenas de suministro críticas puede reforzar el alineamiento con Washington en el contexto de la creciente competencia global entre Estados Unidos y China”, dijo en X. Y agregó: “El desafío consiste en compatibilizar la profundización de la relación bilateral con una política exterior diversificada y el fortalecimiento de la integración regional. Argentina necesita multiplicar vínculos, no reducirlos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia quiere seguir a paso firme ante Barracas: formaciones confirmadas, hora y TV

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen

Gimnasia quiere seguir a paso firme ante Barracas: formaciones confirmadas, hora y TV

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren
Últimas noticias de Política y Economía

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Alak asume la presidencia del PJ platense con la "enorme responsabilidad" de fortalecer la unidad

Renunció Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina

Mar del Plata: aumentó el costo de construir una vivienda durante enero
Espectáculos
Magia como nunca viste en La Plata: desembarca un espectáculo de asombro e ilusionismo
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Uno por uno, los invitados sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl
"Repugnante" y "terrible": la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Deportes
Gimnasia quiere seguir a paso firme ante Barracas: formaciones confirmadas, hora y TV
Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV
Panaro sigue suspendido y crecen las dudas, ¿llega al Clásico platense?
Brenda Churín volvió a ganar el oro en el Circuito Argentino de Vóley Playa
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Policiales
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos era extorsionado por presos de La Plata
Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
Perdió el control del auto y terminó volcando en 19 y 520

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla