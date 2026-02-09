Tres distritos donde el peronismo va a internas

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Si bien al cierre de esta edición en la mayoría de los distritos de la Provincia, los PJ locales habían logrado arribar a una lista de unidad, tres casos se encaminaban anoche a presentar listas para celebrar internas el 15 de marzo.
Uno es General Pueyrredón, donde se presentaron tres listas, con la intención de marcar la disputa para recuperar la intendencia en 2027. Allí el kicilofismo se enfrenta al camporismo con un tercero en discordia.
Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidata a presidenta del PJ local será Adriana Donzelli, En representación del kirchnerismo, bajo la conducción local de Fernanda Raverta, la nómina estará encabezada por Daniel Di Bártolo. La tercera boleta está encabezada por el exdiputado Rodolfo Iriart.
En Ramallo, en tanto, la discusión se presentaba ayer entre dos sectores. El del intendente kicillofista Mauro Poletti y el de Raúl Comolli, un dirigente local que amenazaba con desafiar. En San Miguel, el concejal kicillofista Juan Castro encabeza una de las listas y la otra está integrada por sectores sociales junto con dirigentes ligados a La Cámpora, y candidatea a Juan Fernández.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí