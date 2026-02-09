Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |MAR DEL PLATA, RAMALLO Y SAN MIGUEL

Tres distritos donde el peronismo va a internas

X (@DDIBARTOLO)

9 de Febrero de 2026 | 02:36
Edición impresa

Si bien al cierre de esta edición en la mayoría de los distritos de la Provincia, los PJ locales habían logrado arribar a una lista de unidad, tres casos se encaminaban anoche a presentar listas para celebrar internas el 15 de marzo.

Uno es General Pueyrredón, donde se presentaron tres listas, con la intención de marcar la disputa para recuperar la intendencia en 2027. Allí el kicilofismo se enfrenta al camporismo con un tercero en discordia.

Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidata a presidenta del PJ local será Adriana Donzelli, En representación del kirchnerismo, bajo la conducción local de Fernanda Raverta, la nómina estará encabezada por Daniel Di Bártolo. La tercera boleta está encabezada por el exdiputado Rodolfo Iriart.

En Ramallo, en tanto, la discusión se presentaba ayer entre dos sectores. El del intendente kicillofista Mauro Poletti y el de Raúl Comolli, un dirigente local que amenazaba con desafiar. En San Miguel, el concejal kicillofista Juan Castro encabeza una de las listas y la otra está integrada por sectores sociales junto con dirigentes ligados a La Cámpora, y candidatea a Juan Fernández.

 

