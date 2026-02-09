Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |TENSIONES Y REORDENAMIENTO

Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna

Está prevista para septiembre pero varios sectores buscan trasladarla a mayo. Motivos en danza y especulaciones

Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna

La UCR busca definiciones

CARLOS BAROLO

9 de Febrero de 2026 | 02:44
Edición impresa

Buena parte del radicalismo bonaerense decidió acelerar con la idea de adelantar definiciones. La elección interna por la conducción partidaria prevista para el 6 de septiembre “queda demasiado lejos”, sostienen fuentes partidarias, por lo que existe un intento mayoritario por entronizar nuevas autoridades lo más rápido que se pueda.

Existen al menos dos sectores que empujan el proyecto de apurar los tiempos. Por un lado, el armado que lideran el senador nacional Maximiliano Abad y sus aliados Gustavo Posse y Daniel Salvador. Pero no están solos en esa empresa: Evolución, el armado que a nivel nacional lidera el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, coincide en que revitalizar el partido luego de dos desastres electorales consecutivos, es una necesidad que requiere de definiciones expeditivas.

Existen ya conversaciones para avanzar sobre ese proyecto. “La idea es que la elección interna se haga antes del Mundial”, dicen dirigentes que están al tanto de esa movida. Incluso, en el almanaque imaginario que acompaña el diseño de esa estrategia está marcado con un círculo el día 31 de mayo.

EROSIÓN POLÍTICA

Hoy el radicalismo sufre una erosión política fuerte. Nunca terminó de salir de un enfrentamiento que derivó en que las autoridades electas en la última interna de 2024 jamás quedaran oficializadas. Por un lado estaban Abad y Miguel Fernández, que era el candidato a presidente del Comité Provincia. Por el otro, Evolución, que por entonces lideraba sin discusión Martín Lousteau y que postulaba a Pablo Dominichini. Denuncias cruzadas, intervención judicial y un acuerdo con fórceps para evitar la intervención, derivaron en que, al final, Fernández quedará a cargo de un comité “de contingencia” y que Dominichini fuera ungido al frente de una Convención también “de contingencia”.

La historia no terminó ahí. Porque la definición de las listas para los comicios bonaerenses de septiembre y luego los nacionales de octubre, hicieron estallar por los aires los alineamientos previos. El sector de Abad, Posse y Salvador rompió con Fernández. Y Evolución siguió su propio camino.

Pero algo cambió hacia fines del año pasado cuando legisladores bonaerenses que responden a Abad estrecharon lazos con algunos de Evolución en la negociación por los bloques y el reparto de espacios de poder en la Legislatura. Esa coincidencia, ahora, se extiende a la idea de acelerar los tiempos de la renovación partidaria.

“Hay una necesidad de avanzar. El peronismo de alguna manera se está ordenando y nosotros no podemos esperar a hacer elecciones internas en septiembre y que las nuevas autoridades recién asuman en noviembre”, dicen en la UCR. “No podemos seguir con una conducción que no tiene legitimación de origen ni de ejercicio”, añaden.

Existe otra razón de peso: hay muchos radicales que, como ya informara este diario, sospechan que en 2027 en la Provincia se irá hacia elecciones desdobladas. Se habla, por caso, del mes de mayo. “Y nosotros necesitamos comenzar a construir, con una conducción legitimada, el proceso que va a desembocar en el armado electoral del partido”, sostienen.

SEÑALES EN UN ACTO

El próximo viernes 20 está convocado un acto en Mar del Plata. Es una cita habitual de todos los veranos que convoca Abad en Mar del Plata. Pero en esta ocasión cobra un significado adicional producto del clima de debate que existe en la UCR bonaerense.

Si bien no existen certezas en el sentido de que el adelantamiento de la renovación de autoridades vaya a ser parte de esa actividad, lo cierto es que el día antes de esa cita, también en Mar del Plata, Abad dialogará con Posse y Salvador sobre ese tema.

“Hay que tener certezas y empezar a construir las candidaturas en los 135 distritos”, dicen los radicales que buscan acelerar los tiempos.

Por ahora, afuera de esta movida aparecen Miguel Fernández y el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun, además de algunos intendentes. Pero los impulsores del cambio de fecha de la interna aseguran contar con mayoría en los dos órganos de “contingencia” como para avanzar en el reordenamiento partidario.

