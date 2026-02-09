La industria pide eliminar distorsiones internas

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico más profundo y de la corrección de distorsiones internas, en un contexto de apertura económica y caída parcial de la actividad.
Sectores como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica continúan en retracción, mientras que la energía, la minería y la industria automotriz exhiben señales de recuperación.
Rappallini sostuvo que la apertura comercial obliga a las empresas a operar con márgenes más estrechos y a adecuarse a precios internacionales.
El titular de la UIA afirmó que la integración al mundo es una condición necesaria para un desarrollo sustentable, pero remarcó que el proceso requiere reformas estructurales internas. A pesar de la desaceleración inflacionaria y cierto orden macroeconómico, señaló que la presión tributaria continúa siendo un obstáculo central.
“Seguimos acumulando distorsiones. Tenemos cerca de 50 puntos de presión fiscal y, en algunos casos, aumentos impositivos a nivel municipal”, indicó. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una legislación laboral moderna que otorgue previsibilidad y reduzca costos sistémicos.
Para el dirigente industrial, la competencia internacional no se limita a las empresas, sino que involucra a los entornos regulatorios. “Hoy no compiten solo las firmas, compiten los sistemas que las rodean”, afirmó, al subrayar la necesidad de equiparar las condiciones locales con las de otros países.
LE PUEDE INTERESAR
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
LE PUEDE INTERESAR
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Rappallini también respondió a las críticas oficiales dirigidas a ciertos sectores, como el textil, y defendió la complejidad de las cadenas productivas locales. Atribuyó los precios elevados a la acumulación de impuestos en cada etapa de producción y comercialización.
Además, tomó distancia de las disputas públicas entre el Gobierno y grandes empresas y reclamó fortalecer el prestigio social del empresariado como motor de crecimiento económico.
Respecto del reciente acuerdo con Estados Unidos, el dirigente consideró que se abre una oportunidad estratégica para la industria argentina. Señaló que la decisión de Washington de diversificar proveedores fuera de China podría favorecer exportaciones locales de acero, aluminio y otros bienes industriales.
En ese marco, proyectó un rol más activo del país como socio productivo global, siempre que se corrijan las distorsiones internas que —según advirtió— limitan la competitividad del sector.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí