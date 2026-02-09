Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |DEFENDIÓ LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia

Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia

Archivo

9 de Febrero de 2026 | 02:39
Edición impresa

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que continuará al frente de la cartera tras haber evaluado su salida. Según explicó, su permanencia responde a un pedido personal del presidente Javier Milei y de Karina Milei, además de un compromiso profesional con la agenda de reformas judiciales.

El funcionario desestimó versiones sobre su eventual alejamiento y remarcó que cuenta con el respaldo político del Ejecutivo para avanzar con proyectos que calificó como “delicados” y estructurales para el sistema jurídico.

En ese sentido, defendió el proyecto oficial para reducir la edad de imputabilidad penal. Cúneo Libarona sostuvo que la realidad social actual exige una actualización del régimen vigente y argumentó que adolescentes de 14 años comprenden plenamente la gravedad de sus actos.

Según el ministro, el sistema actual no logra dar respuestas a las víctimas ni garantizar protección a la sociedad. En ese marco, planteó que el Estado debe intervenir cuando fallaron previamente las políticas públicas y los mecanismos de contención social.

Al mismo tiempo, rechazó que la iniciativa responda a una lógica exclusivamente punitiva. Señaló que la reforma debe combinar sanción, responsabilidad penal y políticas de reinserción, con el objetivo de evitar la reincidencia y brindar un marco legal claro.

Críticas al régimen actual

Para el titular de Justicia, la legislación vigente genera situaciones de impunidad que erosionan la confianza pública en el sistema penal. En ese sentido, afirmó que la falta de actualización normativa deja a las víctimas sin una respuesta proporcional frente a delitos graves cometidos por menores.

El funcionario insistió en que la discusión no debe limitarse a castigar, sino que debe contemplar una reforma integral que incluya educación, prevención y contención social, junto con un régimen penal juvenil adaptado a los cambios culturales y tecnológicos de las últimas décadas.

Cúneo Libarona también adelantó que el Gobierno analiza modificaciones en figuras penales sensibles, entre ellas la redacción del delito de femicidio, con el argumento de garantizar igualdad ante la ley y evitar cuestionamientos constitucionales.

En paralelo, descartó cualquier revisión de la legislación sobre aborto y afirmó que el Gobierno no impulsa retrocesos en materia de derechos reproductivos.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

