En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Más de 4 mil chicos estuvieron en conflicto con la ley penal en 2024 en la Argentina según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el cual se detalla la cantidad de niños y adolescentes que estuvieron en lugares de encierro y con medidas penales. Estos datos se conocen en medio del debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y la llegada del proyecto al Congreso.
Al 31 de diciembre de 2024, había 4.119 niños, niñas y adolescentes incluidos en el ámbito penal juvenil: 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro con prisión domiciliaria, más una persona sobre la que no se cuenta con la información referida a la modalidad de abordaje.
Esto indica que “ocho de cada diez menores contaba con medidas judiciales que no implican una restricción y/o privación de la libertad, si no que, se implementaron programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias”
Aunque los indicadores del informe señalan que en dicho año hubo una tendencia descendente, sí existió una leve suba de menores bajo el régimen de privación de la libertad.
El Sistema Penal Juvenil contó con un total de 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a la aplicación de medidas penales en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro, de los cuales 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan aquellos contra la propiedad (57,1 por ciento), seguidos por contra las personas (13,9 por ciento) y la integridad sexual (7,5 por ciento).
LE PUEDE INTERESAR
Asesinan a dos hermanos en Pilar por 230 mil pesos
LE PUEDE INTERESAR
Bastián sería trasladado a otro centro médico
El informe también advierte sobre la presencia menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro.
Con la actual ley penal juvenil, que inicia desde los 16 años, estos 48 chicos son declarados no punibles, por lo que no deberían ser alojadas en dispositivos del sistema penal juvenil, sino abordadas por los organismos del sistema de protección integral de derechos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí