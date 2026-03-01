Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un avión de la AFA

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un avión de la AFA
1 de Marzo de 2026 | 19:19

Escuchar esta nota

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y regresa al país en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino. Luego de estar privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024, abandonó el penal El Rodeo I y recuperó su libertad en las últimas horas. 

La libertad del gendarme fue oficializada por la AFA a través de un comunicado que tenía la imagen de Gallo a punto de subir a un avión del ente organizador del fútbol argentino.  

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", expresaron en el mensaje. 

Por último, señalaron: "Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones". 

Una gran expectativa se había generado horas antes sobre la posible libertad del gendarme Nahuel Gallo, que permanecía detenido en Venezuela. Según se pudo conocer, algunos presos alojados en el penal El Rodeo I afirmaron en distintos videos difundidos desde el interior de la cárcel que el argentino fuer excarcelado.

En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue liberado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en la Argentina.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene únicamente de las versiones y videos que circulan desde el penal.

La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.

La familia de Gallo y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año.

Multimedia

