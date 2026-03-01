Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Newell’s-Central

Rosario se paraliza con un clásico que está que arde

Rosario se paraliza con un clásico que está que arde
1 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

Newell´s, que atraviesa su peor momento, recibirá esta tarde a Rosario Central, por la octava fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Este clásico de Rosario llega con equipos que se encuentran en situaciones totalmente contrarias. Mientras Newell´s es uno de los peores equipos de este Torneo Apertura y es serio candidato a pelear por el descenso, su clásico rival se afianza entre los mejores del ámbito local y quiere gritar campeón dentro de la cancha, luego de que la AFA le inventara el título de Campeón de Liga el año pasado.

En este Torneo Apertura, Newell´s marcha último en la Zona A con solo dos puntos y es uno de los tres equipos que todavía no sumó de a tres.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle como visitante en la última fecha a Gimnasia y Esgrima La Plata y marcha cuarto en la Zona B con 11 unidades y a cinco del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este encuentro estará marcado por el debut de Frank Kudelka como director técnico de Newell´s, luego de la salida de la dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi y del interinato de Lucas Bernardi.

Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina

Ganó el City y le puso más presión al Arsenal

En las últimas cinco ediciones del clásico rosarino se pudo observar un impresionante dominio del Canalla, que se impuso en cada uno de estos cruces.

 

