Política y Economía

Javier Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso

Javier Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
1 de Marzo de 2026 | 18:15

Javier Milei volverá hoy al recinto de la Cámara de Diputados para abrir el 144° período de sesiones ordinarias. Con la estética del prime time nocturno (será a las 21) y bajo la atenta mirada de su asesor estratégico, Santiago Caputo, el Presidente se prepara para ofrecer una alocución que se sabe que tendrá una duración determinada: una hora.

Pero el contenido fino está resguardado bajo un fuerte hermetismo, más allá de algunos trazos principales, porque el mandatario quiere sorprender.

El discurso fue elaborado, como casi siempre, por el Presidente y su asesor predilecto durante la última semana y se terminó de definir el jueves. Ese día el texto se cerró y se guardó bajo siete llaves. A tal punto que varios miembros del equipo de comunicación de La Libertad Avanza no consiguieron pistas sobre lo que va a decir el economista ante la Asamblea Legislativa.

El hecho de guardar de manera estricta el contenido de la disertación mantiene una lógica para las fuentes libertarias consultadas por este medio. La idea es que no se conozca en profundidad lo que va a decir Milei y que la sociedad el domingo este totalmente pendiente de sus palabras. Tal como sucedió en las anteriores ocasiones en la que el Presidente pisó el Parlamento para inaugurar las sesiones ordinarias

“Si se vende todo el discurso antes del domingo pierde todo interés posible y la idea es que Milei sorprenda”, resumen en LLA. No obstante, desde Balcarce 50, se encargaron de anticipar ciertas líneas discursivas de la exposición presidencial.

Una está relacionada a la necesidad que tiene Milei de mostrar que impulsará este año más de 40 reformas legislativas relativas a los ministerios que componen la estructura del Gobierno.

Con los detalles en estricta reserva, el mandatario podría dar precisiones de los próximos pasos de la hoja de ruta de lo que será “el año más reformista de la historia”, como lo anuncian los integrantes del Ejecutivo. La posibilidad de hablar del punto de partida de su gestión, la herencia y los cambios que pudo instrumentar es concreta.

Como también está latente la chance de repartir críticas a los empresarios que dejaron “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”, como expresó en sus redes sociales en los últimos días.

Hay una referencia exacta: el jefe de Estado tiene entre ceja y ceja a Paolo Rocca, el CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, el hombre fuerte de Fate y Aluar. Con ambos, mantuvo un duro enfrentamiento a lo largo de este año y no paró en emitir críticas a su accionar.

“Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, disparó en redes el Presidente, que llega a este domingo con una serie de proyectos clave para su administración convertidos en ley, como la reforma laboral, la ley de Glaciares o el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Y pretende, con los aliados que pudo conseguir, seguir en esta senda a partir del 2 de marzo.

