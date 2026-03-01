Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Estados unidos advierte por una red coordinada con fines civiles y militares

Qué esconde la infraestructura espacial china instalada en Argentina

Qué esconde la infraestructura espacial china instalada en Argentina

La base China en Neuquén, una de las que está en la mira / web

1 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

El Congreso de Estados Unidos difundió un informe titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, en el que advierte sobre el desarrollo de una red de infraestructura espacial vinculada a Beijing en distintos países de la región, incluida Argentina. Según el documento, estas instalaciones tendrían un uso dual —civil y militar— y podrían servir para recopilar inteligencia y fortalecer las capacidades estratégicas del régimen asiático.

La investigación identifica al menos once instalaciones espaciales asociadas a China en América Latina y menciona específicamente tres en territorio argentino: la Estación de Espacio Lejano en Neuquén, el Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan y la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. También se consignan desarrollos en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

La estación de Neuquén, bajo la lupa

El documento pone especial foco en la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Allí opera una antena de 35 metros de diámetro que, según el informe, tiene capacidad para captar señales satelitales extranjeras y transferir datos a redes vinculadas al Ejército chino.

El acuerdo bilateral firmado en 2016 establecía que la estación tendría fines exclusivamente civiles. Sin embargo, el Congreso estadounidense advierte que no se habrían implementado mecanismos de supervisión efectivos para garantizar ese carácter.

El predio, de aproximadamente 200 hectáreas, fue cedido a China por un plazo de 50 años con exenciones impositivas. La construcción comenzó en 2014 y finalizó en 2017, con una inversión estimada superior a los 50 millones de dólares.

Tecnología láser en San Juan y capacidades estratégicas

El informe también menciona el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, donde funciona un sistema láser de medición satelital (SLR) desarrollado y financiado por China. Según el documento, se trata del sistema más activo de su tipo en América Latina.

LE PUEDE INTERESAR

Ritondo seguirá como presidente del PRO

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El recuerdo de la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”

Esta tecnología permite generar datos de localización milimétrica de satélites, útiles para investigaciones científicas, pero también con aplicaciones potenciales en defensa antisatélite y advertencia estratégica. El reporte señala que estas capacidades podrían utilizarse para puntería precisa, guerra electrónica y monitoreo de amenazas en aire, mar y espacio.

Río Gallegos y los interrogantes técnicos

En Santa Cruz, la Estación Terrena de Río Gallegos fue aprobada como instalación civil en 2021 tras un acuerdo entre la empresa argentina Ascentio Technologies y la firma china Emposat.

Sin embargo, el informe sostiene que Emposat mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular chino. Además, advierte que la estación fue equipada con antenas aptas para comunicaciones seguras y eventuales operaciones de guerra electrónica. Una de ellas, según el documento, carece de especificaciones técnicas públicas, lo que incrementa las dudas sobre su función real.

El Congreso estadounidense afirma que las tres instalaciones en Argentina no funcionarían de manera aislada, sino como “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a China en el hemisferio occidental.

En ese marco, el presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, sostuvo que “gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites” y que las operaciones espaciales chinas en la región son motivo de “grave preocupación”. Según expresó, China estaría utilizando estas inversiones para expandir su agenda geopolítica y socavar la influencia de Estados Unidos.

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno estadounidense. Entre ellas, propone que la NASA revise los acuerdos de cooperación con países que albergan infraestructura espacial china, para verificar el cumplimiento de la Enmienda Wolf, que restringe la cooperación bilateral con China en materia espacial.

También sugiere que el Congreso evalúe actualizar esa normativa para evitar que acuerdos nominalmente multilaterales permitan sortear las restricciones vigentes.

Asimismo, insta a las agencias estadounidenses a reevaluar la cooperación en espacio, defensa y tecnología avanzada con los países involucrados y plantea como objetivo estratégico detener la expansión de la infraestructura espacial china en América Latina.

El informe se inscribe en un contexto de creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China por el dominio tecnológico y espacial. La inclusión de Argentina dentro de esa disputa geopolítica agrega un nuevo elemento de tensión en la agenda bilateral y podría tener derivaciones diplomáticas y económicas.

Mientras Beijing sostiene que sus proyectos en la región tienen fines científicos y de cooperación tecnológica, desde Washington advierten que el carácter dual de estas instalaciones representa un riesgo para la seguridad hemisférica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

La clase media se divide y gana la informalidad

Reforma laboral: qué la diferencia de la fallida Ley Mucci
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla