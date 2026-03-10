Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El próximo domingo

En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense

En al menos 17 municipios habrá elecciones entre candidatos kicillofistas y kirchneristas, pero también con peso local

En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Acuerdo en la conducción, pero...

10 de Marzo de 2026 | 02:37
Edición impresa

El peronismo bonaerense tendrá el domingo próximo elecciones internas en 17 municipios en los que se definirá la conducción partidaria local. Se trata de diversas muestras de la pelea entre las huestes de la expresidenta Cristina Kirchner y las del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este último es el candidato único a presidir el partido a nivel provincial, luego de un acuerdo entre los dos sectores que no pudo traducirse en algunos distritos.

La cuenta de internas locales puede estirarse hasta 18 elecciones, en caso de que la Justicia electoral habilite los comicios en el PJ de Tigre, una competencia que pone otra vez frente a frente a Sergio Massa y al intendente Julio Zamora, que patrocinan listas antagónicas. Aún cuando Massa tiene su propio partido, el Frente Renovador, que orgánicamente no participa de la interna.

En algunos distritos, la pertenencia local de los candidatos es aún más determinante que la línea que siguen en el máximo nivel de la interna peronista.

Con un condimento local fuerte y también un claro impacto aparece la elección del Partido Justicialista de Morón, donde el enfrentamiento -ya histórico- es entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal, Martín Sabbatella. Lo curioso es que ambos pertenecen al partido local Nuevo Encuentro, el sello político que gobierna el distrito desde 1999 (con una interrupción entre 2015 y 2019, cuando Pro estuvo al frente de la intendencia con Ramiro Tagliaferro), pero participan de la interna del peronismo local con su apoyo a dos listas diferentes.

A saber: Ghi respalda al candidato del Movimiento Derecho al Futuro (espacio que se referencia en Kicillof), Claudio Román; Sabbatella apoya a la postulante de La Cámpora, Paula Majdanski.

General Pueyrredón (Mar del Plata es su ciudad cabecera) también vive la interna entre Cristina y y Axel. Allí Habrá dos listas: la patrocinada por La Cámpora es la que encabeza Daniel Di Bartolo; la que representa los intereses de Kicillof lleva al frente a Adriana Donzelli.

LE PUEDE INTERESAR

Bianco salió a criticar a los libertarios “antitasas”

LE PUEDE INTERESAR

Gremio pide que Provincia se haga cargo de FATE

El cristinismo y el kicillofismo se enfrentarán también en Tres de Febrero. El candidato del gobernador es el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia; el referente local camporista, Juan Debandi, se postula por el cristinismo para presidir el PJ local.

EN LA jUSTICIA

Lo dicho: en Tigre, Massa auspicia la lista encabezada por el concejal Luis Samyn Ducó, y el intendente Zamora cuenta con la propia, liderada por su hermano y exfuncionario municipal, Mario Zamora. El proceso electoral tigrense está judicializado: la junta electoral del PJ bonaerense dio de baja la lista zamorista tras una presentación del massismo; el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, la rehabilitó y rechazó un recurso de sus rivales, que entonces recurrieron a la Cámara Nacional Electoral. Es el tribunal que definiría esta semana.

Otro distrito con fuerte peso de la interna local, pero también alineamiento visible, es Zárate. Allí, una lista responde al matrimonio del actual senador bonaerense Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato y se referencia en Cristina. La lidera Ana María Almirón. Enfrente, está la nómina del MDF, encabezada por Leandro Matilla, actual presidente del PJ local, rival interno de los Berni desde hace tiempo.

En San Miguel, habrá una elección de tres listas. Dos de ellas están alineadas con Kicillof. Las de Juan José Castro (actual presidente del PJ distrital) y la de Santiago Fidanza, funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (léase hombre de Andrés “Cuervo” Larroque). La representación cristi.camporista es la de Héctor Fernández.

El enfrentamiento Cristina-Kicillof tendrá también su versión municipal en la interna del PJ de San Nicolás, en Saladillo, en Lobería, en Coronel Suárez, en Roque Pérez y San Antonio de Areco. Tres listas competirán por presidir el PJ en Junín, aunque sin una división definida entre camporismo y kicillofismo: en esas construcciones imperaron más las diferencias locales que las divisiones provinciales.

En la poderosa Tercera Sección electoral, solo Magdalena tendrá internas en el PJ: el cristinismo postula a Mirna Gurina, y el axelismo impulsa a Juan Carlos García.

En tanto, en varios distritos habrá interna entre listas que están alineadas con Kicillof o que, al menos, reconocen esa conducción luego del acuerdo con el cristinismo que llevará al gobernador a la presidencia del PJ bonaerense. Son los casos de Navarro, Lincoln Balcarce y Tornquist.

Habló Máximo
Máximo Kirchner brindó una extensa entrevista radial en la que negó que La Cámpora le ponga “palos en las ruedas” al gobernador, Axel Kicillof, y también cuestionó a los mandatarios peronistas que respaldaron la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Millonarias multas a dos gremios por el último paro

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas
Últimas noticias de Política y Economía

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Milei en Nueva York: “Vamos a ganar la guerra contra Irán”

Polémica entre Nación y Provincia por “el problema” de la Bonaerense

Un expresidente de Racing se desligó de manejos de la AFA
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla