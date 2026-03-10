En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense

El peronismo bonaerense tendrá el domingo próximo elecciones internas en 17 municipios en los que se definirá la conducción partidaria local. Se trata de diversas muestras de la pelea entre las huestes de la expresidenta Cristina Kirchner y las del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este último es el candidato único a presidir el partido a nivel provincial, luego de un acuerdo entre los dos sectores que no pudo traducirse en algunos distritos.

La cuenta de internas locales puede estirarse hasta 18 elecciones, en caso de que la Justicia electoral habilite los comicios en el PJ de Tigre, una competencia que pone otra vez frente a frente a Sergio Massa y al intendente Julio Zamora, que patrocinan listas antagónicas. Aún cuando Massa tiene su propio partido, el Frente Renovador, que orgánicamente no participa de la interna.

En algunos distritos, la pertenencia local de los candidatos es aún más determinante que la línea que siguen en el máximo nivel de la interna peronista.

Con un condimento local fuerte y también un claro impacto aparece la elección del Partido Justicialista de Morón, donde el enfrentamiento -ya histórico- es entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal, Martín Sabbatella. Lo curioso es que ambos pertenecen al partido local Nuevo Encuentro, el sello político que gobierna el distrito desde 1999 (con una interrupción entre 2015 y 2019, cuando Pro estuvo al frente de la intendencia con Ramiro Tagliaferro), pero participan de la interna del peronismo local con su apoyo a dos listas diferentes.

A saber: Ghi respalda al candidato del Movimiento Derecho al Futuro (espacio que se referencia en Kicillof), Claudio Román; Sabbatella apoya a la postulante de La Cámpora, Paula Majdanski.

General Pueyrredón (Mar del Plata es su ciudad cabecera) también vive la interna entre Cristina y y Axel. Allí Habrá dos listas: la patrocinada por La Cámpora es la que encabeza Daniel Di Bartolo; la que representa los intereses de Kicillof lleva al frente a Adriana Donzelli.

El cristinismo y el kicillofismo se enfrentarán también en Tres de Febrero. El candidato del gobernador es el exministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia; el referente local camporista, Juan Debandi, se postula por el cristinismo para presidir el PJ local.

EN LA jUSTICIA

Lo dicho: en Tigre, Massa auspicia la lista encabezada por el concejal Luis Samyn Ducó, y el intendente Zamora cuenta con la propia, liderada por su hermano y exfuncionario municipal, Mario Zamora. El proceso electoral tigrense está judicializado: la junta electoral del PJ bonaerense dio de baja la lista zamorista tras una presentación del massismo; el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, la rehabilitó y rechazó un recurso de sus rivales, que entonces recurrieron a la Cámara Nacional Electoral. Es el tribunal que definiría esta semana.

Otro distrito con fuerte peso de la interna local, pero también alineamiento visible, es Zárate. Allí, una lista responde al matrimonio del actual senador bonaerense Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato y se referencia en Cristina. La lidera Ana María Almirón. Enfrente, está la nómina del MDF, encabezada por Leandro Matilla, actual presidente del PJ local, rival interno de los Berni desde hace tiempo.

En San Miguel, habrá una elección de tres listas. Dos de ellas están alineadas con Kicillof. Las de Juan José Castro (actual presidente del PJ distrital) y la de Santiago Fidanza, funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (léase hombre de Andrés “Cuervo” Larroque). La representación cristi.camporista es la de Héctor Fernández.

El enfrentamiento Cristina-Kicillof tendrá también su versión municipal en la interna del PJ de San Nicolás, en Saladillo, en Lobería, en Coronel Suárez, en Roque Pérez y San Antonio de Areco. Tres listas competirán por presidir el PJ en Junín, aunque sin una división definida entre camporismo y kicillofismo: en esas construcciones imperaron más las diferencias locales que las divisiones provinciales.

En la poderosa Tercera Sección electoral, solo Magdalena tendrá internas en el PJ: el cristinismo postula a Mirna Gurina, y el axelismo impulsa a Juan Carlos García.

En tanto, en varios distritos habrá interna entre listas que están alineadas con Kicillof o que, al menos, reconocen esa conducción luego del acuerdo con el cristinismo que llevará al gobernador a la presidencia del PJ bonaerense. Son los casos de Navarro, Lincoln Balcarce y Tornquist.