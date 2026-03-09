Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ

Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
El flamante ministro respaldó la propuesta de la Inspección General de Justicia para supervisar a la casa madre del fútbol argentino
Escuchar esta nota
El escenario judicial en torno a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo tras la reciente resolución del juez Juan Baustista Mahiques. El magistrado confirmó que mantendrá la designación de los veedores propuestos originalmente por Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta medida busca garantizar la transparencia en los procesos administrativos del organismo que conduce Claudio Tapia.
La decisión de la cartera judicial se basa en "evitar cualquier tipo de suspicacia". El propio Mahiques había argumentado: "Llegué y le pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos porque yo traigo mi equipo". Sin embargo, reconoció: "He decidido hoy mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de Justicia".
Antes de firmar la renuncia, en el cierre de la gestión Cúneo Libarona, se había definido a los encargados de auditar a la AFA. En esa decisión, se había nombrado al contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco.
En esa línea, también anunció que el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) será Matías Álvarez, un fiscal federal coayduante de la PROCUNAR. Al brindar más detalles de eso, reveló: "Se le ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer".
Posteriormente, en una entrevista televisiva con La Nación +, Mahiques reveló los lazos que mantiene con la AFA. Luego de mencionar que conoce a varios dirigentes del fútbol argentino, aseguró que no son "amigos".
Particularmente, al ser consultado por Tapia y Toviggino, el ministro indicó: "Los conocía de antes, había estado en el tribunal de resolución de disputas por la FIFA en 2016. No soy amigo ni nada por el estilo. Todo es falso, todas inverosimilitudes para teñir de duda todo mi empeño. No vengo a salvar a nadie".
